(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể báo cáo các trường hợp vi phạm giao thông, an ninh trật tự, cháy nổ… đến cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

SOS An ninh trật tự là gì?

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống, việc ứng dụng công nghệ vào đảm bảo an ninh trật tự đã trở thành xu hướng tất yếu. Tại TP.HCM, người dân có thể dễ dàng báo cáo vi phạm giao thông, tố giác tội phạm hoặc sự cố khẩn cấp chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông qua ứng dụng SOS An ninh trật tự.

Đây là ứng dụng do Công an TP.HCM phát triển, hướng đến chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

Cách đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID để không bị phạt 1 triệu (PLO)- Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dùng có thể dễ dàng đăng ký tạm trú ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan công an địa phương.

Cách gửi báo cáo thông qua ứng dụng SOS An ninh trật tự.

Cách báo cáo vi phạm giao thông bằng ứng dụng SOS An ninh trật tự

Thay vì phải gọi điện đến các đầu số khẩn cấp như 113, 114 hoặc 115, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn loại sự việc cần báo cáo và gửi thông tin kèm hình ảnh, video hoặc vị trí thực tế. Mọi dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp đến hệ thống trực ban của công an, đảm bảo tính chính xác và bảo mật.

Đầu tiên, bạn hãy tải ứng dụng SOS An ninh trật tự miễn phí từ Google Play hoặc App Store. Sau khi cài đặt, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Google, (tùy chọn đăng nhập bằng VNeID hiện chưa có sẵn trong phiên bản này). Ở bước xác minh danh tính, bạn hãy quét mã QR trên CCCD để đồng bộ thông tin cá nhân.

Giao diện ứng dụng SOS An ninh trật tự. Ảnh: MINH HOÀNG

Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản, trực quan với các biểu tượng quen thuộc như 113, 114, 115. Bên cạnh đó còn có các nút chức năng hỗ trợ như “Help 114”, “Cơ quan PCCC”, “Cơ sở y tế”,…

Để báo cáo một vụ việc, người dùng chọn nút SOS hoặc Tạo tin báo, sau đó chọn loại thông tin cần gửi như tai nạn giao thông, cứu nạn cứu hộ, cảnh báo cháy nổ, an ninh trật tự hoặc vụ việc liên quan đến ma túy. Ứng dụng cho phép đính kèm hình ảnh, video, ghi chú địa điểm và thời gian xảy ra, đồng thời nhập mô tả ngắn gọn về sự việc.

Cách báo cáo các vụ vi phạm giao thông, an ninh trật tự. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi nhấn Gửi tin báo, hệ thống sẽ tự động định vị vị trí và chuyển thông tin đến công an phụ trách khu vực gần nhất. Cán bộ trực ban sẽ nhanh chóng phân loại vụ việc, phối hợp với công an địa phương và các phòng nghiệp vụ liên quan để xử lý kịp thời.

Theo Công an TP.HCM, việc áp dụng công nghệ trong tiếp nhận tin báo giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý sự cố, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ hay xô xát ngoài đường.

Hệ thống định vị GPS và khả năng gửi hình ảnh thực tế giúp lực lượng chức năng xác định chính xác địa điểm, nhanh chóng điều động người đến hiện trường, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Các tiện ích được tích hợp bên trong ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, ứng dụng còn tạo điều kiện để người dân chủ động trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Việc gửi tin báo không yêu cầu tiết lộ danh tính công khai, đảm bảo an toàn cho người tố giác.

Cách đăng nhập Sổ tay Đảng viên mới nhất năm 2025 (PLO)- Theo Quy định 339-QĐ/TW năm 2025, Sổ tay Đảng viên điện tử (ICPV) là ứng dụng do Trung ương triển khai được sử dụng thống nhất trong toàn Đảng.