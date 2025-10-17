(PLO)- Tin công nghệ 17-10 sẽ có các nội dung như iPhone Air ‘cháy hàng’ sau chuyến thăm của CEO Tim Cook, giới siêu giàu tìm mua điện thoại bảo mật cao, Xiaomi khởi động chiến dịch toàn cầu Renovation 2025, điều gì sẽ xảy ra khi Windows 10 kết thúc vòng đời?.

1. iPhone Air ‘cháy hàng’ sau chuyến thăm của CEO Tim Cook

iPhone Air, mẫu iPhone mỏng nhất của Apple, đã bán hết sạch chỉ sau vài phút mở đặt hàng tại Trung Quốc vào sáng thứ Sáu, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu này, dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Huawei và Xiaomi.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, CEO Apple Tim Cook đã quảng bá sản phẩm mới, gặp Phó Thủ tướng He Lifeng và tham dự các hoạt động với vai trò chủ tịch cơ quan cố vấn tại Trường Quản lý Đại học Thanh Hoa.

Trên website Apple, toàn bộ lượng hàng iPhone Air tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân đã “cháy hàng” chỉ trong vài phút, trong khi các đơn đặt hàng trực tuyến bị hoãn giao từ 1-2 tuần. Việc cháy hàng diễn ra ngay sau khi mẫu máy này vừa được cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt để bán ra, muộn hơn một tháng so với các thị trường khác.

Dù đang chịu áp lực trong bối cảnh căng thẳng kinh tế và chính trị giữa Mỹ - Trung Quốc, nhưng iPhone Air vẫn cho thấy sức hấp dẫn của Apple tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Tin công nghệ 17-10: iPhone Air ‘cháy hàng’ sau chuyến thăm của CEO Tim Cook. Ảnh: TIỂU MINH

2. Giới siêu giàu tìm mua điện thoại bảo mật cao

Theo thống kê từ Bộ Công an, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận hơn 12.000 vụ tấn công mạng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Thay vì tin tưởng hoàn toàn vào nền tảng đám mây hay các ứng dụng miễn phí, giới siêu giàu bắt đầu tìm kiếm những thiết bị có khả năng mã hóa độc lập và không phụ thuộc vào hệ sinh thái công nghệ phổ thông, đơn cử như Vertu.

Theo đó, mẫu Vertu Signature V 4G có khả năng mã hóa toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn, chuyển tiếp qua máy chủ riêng biệt, loại bỏ nguy cơ bị nghe lén hay khai thác dữ liệu. Ngoài khả năng bảo mật, máy vẫn được chú trọng về phần thiết kế với lớp da thật, khung kim loại nguyên khối, mang đến cảm giác sang trọng, thể hiện phong cách sống của chủ sở hữu.

Nếu yêu thích các mẫu điện thoại gập có độ bảo mật cao, bạn có thể lựa chọn Vertu Quantum Flip. Thiết bị chạy hệ điều hành Secure OS, nền tảng riêng được phát triển để mã hóa đầu cuối cho cả cuộc gọi lẫn tin nhắn. Ngoại hình của máy được hoàn thiện bằng da thật, viền sapphire và khung titan.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết: “Lượng người dùng tìm mua điện thoại cao cấp bảo mật đã tăng mạnh sau các cuộc tấn công dữ liệu gần đây. Với nhiều người, điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc, mà còn là nơi lưu giữ những mối quan hệ và thông tin quý giá”.

Tin công nghệ 17-10: Nhiều người siêu giàu chọn điện thoại có độ bảo mật cao.

3. Xiaomi khởi động chiến dịch toàn cầu Renovation 2025

Mới đây, Xiaomi đã phát động chiến dịch toàn cầu Renovation 2025 với chủ đề “Không gian mơ ước vì tương lai”, hướng tới mục tiêu cải thiện và nâng cấp không gian sống, học tập của cộng đồng, đặc biệt là các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Năm nay, Xiaomi hợp tác cùng Chương trình Nhân ái của báo Dân trí để hỗ trợ tái thiết trường lớp, trang bị thiết bị thông minh giúp học sinh vùng khó tiếp cận công nghệ.

Ông Neo Chen, Phó tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi muốn biến công nghệ thành công cụ mang lại năng lượng tích cực cho cộng đồng. Khi hệ sinh thái Human x Car x Home được kết nối hoàn chỉnh, công nghệ sẽ trở thành một phần của cuộc sống bền vững”.

Chiến dịch Renovation 2025 kêu gọi người dùng chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về không gian sống hoặc học tập cần được cải tạo bằng công nghệ. Các bài dự thi xuất sắc sẽ nhận gói sản phẩm thông minh Xiaomi, với giải nhất tại Việt Nam trị giá tối đa 80 triệu đồng.

Được khởi động từ năm 2022, chương trình đã lan tỏa đến hơn 20 quốc gia, thể hiện cam kết dài hạn của Xiaomi trong việc đưa công nghệ phục vụ con người và cộng đồng.

Tin công nghệ 17-10: Xiaomi đồng hành cùng Chương trình Nhân ái, báo Dân Trí tiếp sức trường học vùng lũ.

4. Điều gì sẽ xảy ra khi Windows 10 kết thúc vòng đời?

Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10 từ ngày 14-10-2025, điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật định kỳ, trừ khi đăng ký chương trình mở rộng của Microsoft.

Bắt đầu từ bây giờ, để tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật, người dùng cần tham gia chương trình Extended Security Updates (ESU) với mức phí khoảng 30 USD/năm, hoặc sử dụng 1.000 điểm thưởng Microsoft để duy trì cập nhật. Chương trình ESU sẽ kéo dài đến tháng 10-2028, sau đó Microsoft có thể ngừng hỗ trợ hoàn toàn.

Mặc dù vậy, phần mềm chống virus tích hợp Windows Security vẫn tiếp tục hoạt động và nhận được các bản cập nhật trong vài năm tới. Điều này giúp người dùng vẫn an toàn trước hầu hết các mối đe dọa phổ biến.

Ngoài ra, hầu hết ứng dụng hiện tại vẫn chạy ổn định trên Windows 10, ít nhất trong vài năm tới. Tuy nhiên, dần dần các phần mềm mới sẽ không còn tương thích và việc duy trì hệ thống cũ sẽ trở nên bất tiện.

Microsoft khuyến nghị người dùng nên nâng cấp lên Windows 11. Nếu thiết bị không đáp ứng được cấu hình, bạn có thể sử dụng Rufus để bỏ qua yêu cầu phần cứng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể cân nhắc chuyển sang macOS hoặc Linux nếu muốn có trải nghiệm mới mẻ và bảo mật hơn.

Tin công nghệ 17-10: Windows 10 đã chính thức bị ngừng hỗ trợ.

