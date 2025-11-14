3 cài đặt người dùng iPhone nên bật ngay lập tức

(PLO)- Trong bản cập nhật iOS 26, Apple đã bổ sung nhiều tính năng bảo mật mới, giúp người dùng iPhone giảm nguy cơ bị theo dõi và khai thác dữ liệu.

Chặn kỹ thuật theo dõi bằng dấu vân tay số

Digital fingerprinting (hay còn gọi là dấu vân tay kỹ thuật số) dựa trên hàng loạt dữ liệu rời rạc trên thiết bị để tạo ra một mã định danh gần như không thể chặn bằng cách thông thường.

Để hạn chế bị theo dõi, người dùng iPhone có thể truy cập vào Settings - Apps - Safari Advanced - Advanced Tracking and Fingerprinting Protection, và chọn All Browsing.

Cách kiểm tra xe của bạn có bị phạt nguội bằng camera AI không? (PLO)- Việc triển khai hệ thống camera AI trên toàn quốc không chỉ giúp giám sát hiệu quả hơn mà còn đặt nền móng cho mô hình đô thị thông minh trong tương lai gần.

Cách chặn kỹ thuật theo dõi bằng dấu vân tay số.

Ngăn chặn nguy cơ tấn công thông qua cổng sạc USB-C

Juice jacking là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại tấn công mạng thông qua các cổng sạc USB công cộng, như ở sân bay, khách sạn, quán cà phê hoặc trung tâm thương mại. Khi người dùng điện thoại kết nối vào cổng sạc này, kẻ tấn công có thể lợi dụng để cài đặt phần mềm độc hại hoặc đánh cắp dữ liệu từ thiết bị.

Để hạn chế rủi ro bị đánh cắp dữ liệu, người dùng iPhone có thể vào Settings (cài đặt) - Privacy & Security (quyền riêng tư và bảo mật) - Wired Accessories (phụ kiện có dây), sau đó thiết lập lại thành Always Ask (luôn hỏi) hoặc Always for new accessories (luôn hỏi phụ kiện mới) thay vì tự động cho phép.

Người dùng iPhone nên bật tùy chọn này sau khi cập nhật iOS 26.

Tự động cài đặt bản vá bảo mật khẩn cấp

Background Security Improvements là tính năng cho phép cài đặt các bản sửa lỗi khẩn cấp trong nền mà không cần khởi động lại thiết bị, thay cho cơ chế Rapid Security Responses trước đây. Điều này giúp iPhone luôn ở trạng thái bảo mật cao nhất, gần như ngay khi lỗ hổng được phát hiện.

Người dùng chỉ cần truy cập vào Settings - Privacy & Security - Background Security Improvements, bật tùy chọn Automatically Install.

Background Security Improvements cho phép iPhone tự động cài đặt các bản vá bảo mật trong nền. Ảnh: AI

Google Chrome bí mật theo dõi điện thoại của bạn, đây là cách ngăn chặn (PLO)- Nhiều chuyên gia an ninh mạng cảnh báo Google Chrome đang âm thầm thu thập dữ liệu người dùng thông qua một kỹ thuật gọi là “dấu vân tay kỹ thuật số”, ngay cả khi bạn đã chặn cookie hoặc bật chế độ duyệt web ẩn danh.