Apple cảnh báo tất cả người dùng iPhone đừng nhận những cuộc gọi này

(PLO)- Apple vừa phát đi cảnh báo về tình trạng tội phạm mạng lợi dụng các cuộc gọi tự động để chiếm đoạt tài khoản của người dùng iPhone.

Chiêu lừa đảo tinh vi mạo danh nhân viên hỗ trợ

Đây là chiêu trò mạo danh bộ phận hỗ trợ của Apple, kết hợp tin nhắn và cuộc gọi tự động, nhằm dụ người dùng cung cấp mã bảo mật hoặc thông tin đăng nhập.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Apple Insider phản ánh trường hợp của một người dùng suýt mất toàn bộ dữ liệu cá nhân.

Theo mô tả của nạn nhân Eric Morat, kẻ gian liên tục gửi mã xác thực thật của Apple đến điện thoại, tiếp đó là các cuộc gọi tự động để đọc thêm mã xác thực, khiến người dùng tin rằng tài khoản của họ đang bị xâm nhập và buộc phải làm theo hướng dẫn.

Apple xác nhận hình thức tấn công này đang có dấu hiệu gia tăng và lợi dụng tâm lý hoảng sợ của người dùng. Công ty khuyến cáo người dùng không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn bất thường nào tự xưng từ Apple. Nếu nghi ngờ, bạn nên chủ động liên hệ lại qua các kênh hỗ trợ chính thức được công bố trên website của Apple.

Tình trạng mạo danh nhân viên hỗ trợ kĩ thuật không hề mới. Trước đó, Google cũng từng lên tiếng cảnh báo người dùng rằng hãng không bao giờ gọi điện yêu cầu cung cấp mã bảo mật.

FBI cũng khuyến cáo, nếu nhận được các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật đột ngột, người dùng dùng hãy cúp máy ngay lập tức.

Điểm nguy hiểm của kiểu tấn công này nằm ở việc tin tặc kích hoạt đồng thời tin nhắn xác thực và cuộc gọi giả mạo tổng đài của Apple, tạo cảm giác đây là quy trình kiểm tra chính thức. Chỉ cần người dùng cung cấp mã hoặc làm theo hướng dẫn tắt 2FA, tài khoản sẽ ngay lập tức bị chiếm quyền.

Người dùng iPhone cần làm gì để đảm bảo an toàn?

Theo các chuyên gia an ninh mạng, điều quan trọng là người dùng cần ghi nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Dù kịch bản lừa đảo tinh vi đến đâu, chỉ cần bạn không đọc mã xác thực, không vô hiệu hóa bảo mật và không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào qua điện thoại, tài khoản của bạn sẽ an toàn.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực hay chấp nhận bất kỳ yêu cầu thanh toán nào qua điện thoại.

Nếu có nghi ngờ, bạn hãy liên lạc với số điện thoại hỗ trợ của Apple để kiểm tra.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại tiếp tục gia tăng, việc nâng cao cảnh giác là cách đơn giản nhất để bảo vệ tài khoản.

