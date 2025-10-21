Điều gì đã giúp doanh số dòng iPhone 17 bất ngờ tăng vọt?

Theo dữ liệu mới nhất từ Counterpoint Research, doanh số của dòng iPhone 17 đã tăng 14% so với thế hệ trước đó chỉ sau 10 ngày mở bán. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho Apple trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường smartphone cao cấp.

Counterpoint nhận định, đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ iPhone 17 bản tiêu chuẩn, khi Apple mang đến loạt nâng cấp đáng giá về hiệu năng và thiết kế, nhưng vẫn giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD.

Tại Trung Quốc, doanh số của phiên bản này gần như gấp đôi iPhone 16, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ nhóm người dùng phổ thông, những người vốn nhạy cảm với giá nhưng đang tìm kiếm thiết bị có hiệu năng cao và camera tốt hơn.

Người dùng iPhone nên bật tính năng này ngay lập tức để chặn tin nhắn lừa đảo (PLO)- Apple vừa bổ sung một lớp bảo vệ mới trong iOS 26, giúp tự động chặn các tin nhắn lừa đảo chứa nội dung hoặc liên kết độc hại, vốn đang là hình thức tấn công mạng phổ biến nhất hiện nay.

Doanh số dòng iPhone 17 tăng vọt so với phiên bản tiền nhiệm. Ảnh: MacRumors

Theo chuyên gia Mengmeng Zhang của Counterpoint, iPhone 17 mang lại giá trị tuyệt vời so với chi phí bỏ ra. Ông cho biết, chip mới, màn hình sáng hơn, bộ nhớ trong lớn hơn và camera trước được cải thiện là những yếu tố then chốt giúp Apple thu hút người dùng, đặc biệt khi kết hợp cùng các chương trình khuyến mại và phiếu giảm giá từ nhà bán lẻ tại Trung Quốc.

Tại Mỹ, xu hướng lại nghiêng về iPhone 17 Pro Max, khi ba nhà mạng lớn đều tăng mức trợ giá thêm khoảng 100 USD so với năm trước. Chuyên gia Maurice Klaehne nhận định, chiến lược này không chỉ kích thích nhu cầu mua sắm trong ngắn hạn mà còn giúp Apple củng cố nhóm khách hàng trung thành, thông qua các gói trả góp 24 đến 36 tháng.

Trong khi đó, iPhone Air (mẫu máy mỏng nhẹ hỗ trợ eSIM) dù chỉ mới lên kệ tại Trung Quốc từ 17-10, vẫn ghi nhận doanh số nhỉnh hơn iPhone 16 Plus cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích đánh giá, với thiết kế mỏng hơn, chip A19 Pro, camera cải thiện và thời lượng pin dài hơn, dòng iPhone 17 nhiều khả năng sẽ trở thành sản phẩm chủ lực của Apple trong mùa mua sắm cuối năm. Đây cũng có thể là dòng iPhone đầu tiên kể từ iPhone 13 giúp Apple lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ tại Trung Quốc, thị trường từng khiến hãng gặp nhiều khó khăn trong năm ngoái.

iPhone 17 Pro Max màu cam bất ngờ đổi màu khiến người dùng hoang mang (PLO)- Một hiện tượng kỳ lạ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao khi một số mẫu iPhone 17 Pro Max đột nhiên đổi từ màu cam sang màu hồng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.