Những mẫu iPhone cũ đáng mua trong tháng 10

(PLO)- Với mức giá giảm sâu và nguồn hàng dồi dào, người dùng có thể chọn mua các mẫu iPhone cũ để trải nghiệm iOS mà không cần phải chi quá nhiều tiền.

Việc Việt Nam được mở bán iPhone 17 và iPhone Air cùng lúc với các thị trường lớn cho thấy tầm quan trọng của thị trường này trong chiến lược toàn cầu của Apple. Điều đó đồng nghĩa người dùng trong nước sẽ có cơ hội tiếp cận sớm sản phẩm mới, thay vì phải chờ hàng xách tay như nhiều năm trước.

Bên cạnh đó, việc này cũng giúp giá bán các mẫu iPhone cũ giảm mạnh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc những người muốn tiết kiệm chi phí.

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết, ở thời điểm hiện tại, việc mua iPhone cũ đang trở thành xu hướng khi vừa có thể mang lại hiệu năng tốt, vừa giúp tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ so với model mới. Trong khi đó, nhóm khách hàng sẵn sàng chi cho iPhone 17 lại thúc đẩy vòng quay “thu cũ - đổi mới”, giữ cho thị trường iPhone tại Việt Nam luôn sôi động.

Nhiều mẫu iPhone cũ giảm giá trong tháng 10.

iPhone giảm giá đến 5 triệu đồng

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, các dòng iPhone cao cấp đời cũ đang được giảm giá khá sâu so với niêm yết. Cụ thể, iPhone 13 Pro Max hiện chỉ còn 13 triệu đồng, giảm gần 8 triệu; iPhone 14 Pro Max cũ khoảng 16,79 triệu đồng. Dù đã ra mắt khoảng 3 năm nhưng những thiết bị này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, thời gian hỗ trợ cập nhật lâu dài.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tham khảo các dòng cao cấp hơn như iPhone 16 Pro Max cũ hoặc iPhone 15 Pro Max với giá lần lượt là 26,39 triệu đồng và 22,79 triệu đồng.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, tháng 10 được xem là thời điểm vàng để mua iPhone đã qua sử dụng, khi nguồn cung thị trường dồi dào và giá cả ổn định.

iPhone 17 và iPhone Air ra mắt đã thúc đẩy nhu cầu nâng cấp, khiến lượng hàng iPhone cũ dồi dào và giá rẻ hơn.

Các mẫu iPhone giá rẻ phù hợp với học sinh, sinh viên

Các mẫu iPhone phổ thông như iPhone 13, iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus vẫn hút khách nhờ hiệu năng ổn, camera tốt và khả năng cập nhật iOS lâu dài.

Ngoài ra còn có các mẫu giá rẻ như iPhone 8 Plus và iPhone Xs 256 GB, với mức giá lần lượt là 3,19 triệu đồng và 4,9 triệu đồng, phù hợp với người mới trải nghiệm hệ sinh thái Apple. Đặc biệt, một số nơi còn áp dụng chương trình thu cũ - đổi mới, giúp người dùng tiết kiệm thêm chi phí đáng kể.

iPhone 8 Plus, iPhone Xs là lựa chọn phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên.

