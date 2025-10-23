Thị trường smartphone toàn cầu: Cuộc so kè nghẹt thở giữa Samsung, Apple và Xiaomi

(PLO)- Giữa làn sóng cạnh tranh gay gắt từ Apple và các thương hiệu Trung Quốc, Samsung vẫn tiếp tục giữ ngôi vương trên thị trường smartphone toàn cầu trong quý 3 năm 2025.

Infographic: Thị trường smartphone toàn cầu trong quý 3 năm 2025. Thực hiện: MINH HOÀNG

Theo báo cáo mới nhất từ IDC, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã xuất xưởng 61,4 triệu chiếc smartphone, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 19% thị phần toàn cầu. Đây là mức tăng trưởng quý 3 cao nhất của Samsung từ trước đến nay.

Thành công này được cho là nhờ sức hút của bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Flip 7 và Z Fold 7, những sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng nhờ thiết kế tinh gọn, bản lề bền hơn và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Theo giới phân tích, hai mẫu máy này đã vượt qua các thế hệ Galaxy Z trước đó về doanh số, trở thành “át chủ bài” giúp Samsung củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp.

Bộ đôi điện thoại màn hình gập Z Fold7 và Z Flip7 đã giúp Samsung duy trì vị thế dẫn đầu. Ảnh: MINH HOÀNG

Không dừng lại ở đó, Samsung còn đang chuẩn bị ra mắt điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới vào cuối tháng này, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ thiết kế màn hình linh hoạt.

Trong khi Samsung dẫn đầu thì Apple đứng thứ hai với 58,6 triệu iPhone được xuất xưởng, chiếm 18,2% thị phần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Xiaomi giữ vị trí thứ ba với 43,5 triệu máy, tiếp đến là Transsion (29,2 triệu) và vivo (28,9 triệu).

Giới quan sát nhận định, kết quả tích cực trong quý 3 cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư vào công nghệ gập của Samsung đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng này, hãng hoàn toàn có thể mở rộng khoảng cách với Apple trong năm 2026, đặc biệt ở các thị trường đang phát triển, nơi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các thiết bị gập có giá dễ tiếp cận.

