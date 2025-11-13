3 mẫu điện thoại giảm giá mạnh trong tháng 11

(PLO)- Thị trường điện thoại tháng 11 ghi nhận xu hướng giảm giá diện rộng, khi các hãng và nhà bán lẻ đồng loạt tung ưu đãi kích cầu.

Xiaomi 15 giảm giá hơn 4 triệu đồng

Xiaomi 15 là một trong những mẫu smartphone cao cấp được điều chỉnh mức giá trong đợt này. Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Mobile, màn hình AMOLED 6,36 inch 120 Hz.

Mặt sau là cụm 3 camera Leica với dải tiêu cự mở rộng từ 14 đến 120 mm, người dùng có thể dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc với độ sắc nét cao.

Xiaomi 15 giảm giá hơn 4 triệu đồng trong tháng 11. Ảnh: TIỂU MINH

Camera chính của Xiaomi 15 được trang bị ống kính Leica Summilux, hỗ trợ ba tiêu cự chính 23 mm, 28 mm và 35 mm, mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Đi kèm theo đó là camera tele 60 mm với cảm biến 50 MP, cho phép bắt trọn những chi tiết phức tạp và chụp macro sắc nét ở khoảng cách 10 cm.

Ngoài ra còn có camera siêu rộng Leica 14 mm với độ phân giải 50 MP và khẩu độ ƒ/2.2 cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo. Không chỉ mạnh mẽ trong nhiếp ảnh, Xiaomi 15 còn được tối ưu cho quay video 4K/8K chuyên nghiệp.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, phiên bản Xiaomi 15 (12/512) và (12/256) hiện được bán với giá lần lượt là 19,54 triệu đồng và 18,31 triệu đồng.

POCO M7 giảm hơn 1 triệu

POCO M7 là mẫu smartphone hiếm hoi trong phân khúc giá rẻ được trang bị viên pin Silicon Carbon 7.000 mAh (sạc nhanh 33 W), vượt trội so với hầu hết đối thủ hiện nay.

Máy có màn hình 6,9 inch FHD+ tần số quét 144 Hz cho trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, trong khi vi xử lý Snapdragon 685 đảm bảo hiệu năng ổn định với các tác vụ thường ngày.

Thiết bị chạy trên nền tảng HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và tính năng Circle to Search, hỗ trợ học tập, làm việc và sáng tạo hiệu quả hơn. Người dùng có thể mở rộng RAM lên tới 16 GB (8 GB + 8 GB RAM ảo) và bộ nhớ tối đa 2 TB qua thẻ nhớ ngoài.

Poco M7 hiện đang được bán với giá chỉ từ 3,64 triệu đồng, giảm 1 triệu so với trước đó.

POCO C85

Nếu không dư dả về tài chính, bạn đọc có thể chọn mua mẫu smartphone POCO C85 với giá chỉ khoảng 2,8 triệu đồng. Máy được trang bị chip Helio G81 Ultra, kèm viên pin 6.000 mAh, sạc nhanh 33 W, cho thời gian sử dụng lên tới 22 giờ khi xem video hoặc hơn 80 giờ nghe nhạc.

Mặc dù có mức giá rẻ nhưng POCO C85 vẫn được trau chuốt về thiết kế, mặt lưng có hiệu ứng đổi màu và cụm camera lớn. Đi kèm theo đó là màn hình 6,9 inch HD+, hỗ trợ công nghệ AdaptiveSync tự động điều chỉnh tần số quét từ 60 Hz đến 120 Hz, tối ưu trải nghiệm xem phim, chơi game và đọc sách.

POCO C85 hiện có 3 màu sắc gồm đen, tím và xanh.

Ngoài điện thoại, nhiều thiết bị như tai nghe, phụ kiện, vòng đeo tay thông minh cũng được giảm giá nhẹ trong tháng 11. Đơn cử như tai nghe Redmi Buds 6 Lite hiện chỉ còn 420.000 đồng, vòng tay Smart Band 9 Pro giá chỉ 1,29 triệu đồng… robot hút bụi Vacuum X20+, TV A Pro 32” hay camera C500 Dual cũng giảm từ 10-30%.

