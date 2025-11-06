Cách trải nghiệm ‘Tiệm Phở của Anh Hai’, hiện tượng game Việt gây bão mạng xã hội

(PLO)- Tựa game “Tiệm Phở của Anh Hai” (Brother Hai’s Pho Restaurant) bất ngờ nổi lên như một hiện tượng trong làng game Việt.

Không đến từ hãng phát hành lớn, không quảng bá rầm rộ, trò chơi này vẫn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ cách kể chuyện đậm bản sắc Việt và các yếu tố bí ẩn được cài cắm tinh tế.

Tựa game được phát triển bởi một lập trình viên độc lập có biệt danh marisa0704, sử dụng engine mã nguồn mở Godot và phát hành miễn phí trên nền tảng itch.io cho Windows và Linux.

Câu chuyện xoay quanh một tiệm phở nhỏ ở “số 10 Đan Phượng”, nơi người chơi nhập vai “Anh Hai”, ông chủ vừa nấu phở vừa đối mặt với những tình huống bất thường xảy ra quanh quán.

Từ khung cảnh làng quê, âm thanh quen thuộc đến những mẩu đối thoại đời thường, mọi chi tiết đều được tái hiện sinh động, khiến game thủ cảm thấy như đang bước vào một buổi sáng sớm ở một vùng quê Bắc Bộ thật sự.

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, cụm từ “Phở Anh Hai” và “Số 10 Đan Phượng” phủ sóng khắp mạng xã hội. Người dùng TikTok, Facebook và YouTube đua nhau chia sẻ trải nghiệm, còn Google ghi nhận hàng chục ngàn lượt tìm kiếm liên quan.

Một số người thậm chí đã tạo “quán phở ảo” trên Google Maps, nhận xét và chấm sao như thể nơi này thật sự tồn tại. Hiệu ứng lan truyền tự nhiên ấy khiến trò chơi nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, không chỉ trong cộng đồng game thủ mà cả với những người bình thường tò mò về “quán phở không có thật”.

Sức hút của “Tiệm Phở của Anh Hai” đến từ cách nó khai thác văn hóa Việt theo hướng gần gũi nhưng lạ lẫm. Đồ họa pixel theo phong cách retro gợi cảm giác hoài cổ, song lại chứa đựng nhiều yếu tố hiện đại như nhịp kể chuyện điện ảnh và các tình huống bất ngờ mang màu sắc kinh dị.

Người chơi bắt đầu bằng những công việc đơn giản, chuẩn bị nước dùng, phục vụ khách, dọn dẹp bàn ghế, nhưng càng về sau, bầu không khí trở nên kỳ bí hơn, khi xuất hiện những vị khách lạ và sự kiện khó giải thích. Sự pha trộn giữa mô phỏng đời thường và yếu tố rùng rợn khiến trò chơi vừa thân quen, vừa đầy tò mò.

Hình ảnh trong game Tiệm Phở của Anh Hai.

Tác giả cho biết đây chỉ là dự án cá nhân (không phải đồ án tốt nghiệp) nhưng lại được nhiều streamer và YouTuber trong nước khai thác, giúp nội dung lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến dịch marketing nào.

Cách lan truyền này khiến “Phở Anh Hai” trở thành ví dụ điển hình cho xu hướng game indie tự lan tỏa nhờ cộng đồng, tương tự các hiện tượng như “Only Up!” hay “Doki Doki Literature Club!” trước đây.

Đáng chú ý, thời lượng chơi của game không dài, nhưng người chơi có thể khám phá nhiều kết thúc khác nhau tùy lựa chọn của mình. Một số chi tiết như chú chó Cậu Vàng, lời thoại đầy ẩn ý hay âm thanh đêm khuya khiến nhiều người bàn luận, phân tích và thậm chí sáng tạo meme xoay quanh câu chuyện.

Chú chó ngoài đời thật có gương mặt giống Cậu Vàng trong game bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trên các diễn đàn, người chơi ví tựa game này như một tấm gương phản chiếu đời sống nông thôn Việt Nam, nơi những điều bình dị ẩn chứa nét bí ẩn không ngờ.

Sự thành công của trò chơi không chỉ nằm ở lượng người tải về hay lượt xem trên mạng xã hội, mà còn ở tác động tích cực với ngành game Việt. Nó cho thấy một sản phẩm nhỏ, nếu biết khai thác văn hóa địa phương và kể chuyện khéo léo, vẫn có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Không cần ngân sách khổng lồ hay đồ họa đỉnh cao, điều khiến người chơi ở lại chính là cảm xúc và bản sắc.

Từ một dự án cá nhân, “Tiệm Phở của Anh Hai” nay đã trở thành biểu tượng cho tinh thần sáng tạo của giới lập trình trẻ Việt Nam. Trong bối cảnh game Việt vẫn đang tìm đường vươn ra thế giới, thành công của “Anh Hai” là minh chứng rõ ràng rằng những câu chuyện rất Việt, nếu được kể đúng cách, hoàn toàn có thể chinh phục cộng đồng toàn cầu.

Bạn đọc quan tâm có thể tải game và trải nghiệm tại địa chỉ https://marisa0704.itch.io/brother-hais-pho-restaurant (nhấn Download now), hiện chỉ có phiên bản dành cho Windows và Linux.

Tải và trải nghiệm game. Ảnh: TIỂU MINH

