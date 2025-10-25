Pin iPhone có thể kéo dài hơn với tính năng này trên iOS 26

(PLO)- Thời lượng pin luôn là yếu tố mà người dùng iPhone quan tâm, dù bạn đang sử dụng iPhone Air siêu mỏng, iPhone 17 Pro Max pin khủng hay bất kỳ phiên bản nào khác.

Trong bản cập nhật iOS 26, Apple đã bổ sung một tính năng mới giúp kéo dài thời gian sử dụng iPhone mà không cần phải giảm hiệu năng.

Adaptive Power - Chế độ tiết kiệm pin thông minh

Mặc định trên iPhone đã có chế độ tiết kiệm pin (Low Power Mode), giúp kéo dài thời gian sử dụng bằng cách tắt bớt các tác vụ nền và giảm hiệu năng hệ thống. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chế độ này không phù hợp khi ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm.

Để cải thiện vấn đề này, Apple đã bổ sung tính năng Adaptive Power trên iOS 26, được thiết kế để tối ưu thời lượng pin mà không làm giảm hiệu suất.

Theo đó, khi hệ thống nhận thấy mức tiêu thụ pin cao, iPhone sẽ tự động điều chỉnh nhẹ hiệu năng, chẳng hạn như giảm sáng màn hình hoặc trì hoãn một số tiến trình nền, giúp duy trì thời lượng pin lâu hơn.

Kích hoạt chế độ Adaptive Power trên iOS 26 để kéo dài thời lượng sử dụng pin iPhone.

Khác với chế độ tiết kiệm pin cũ, Adaptive Power không can thiệp vào các tính năng hệ thống, do đó, người dùng vẫn có được trải nghiệm mượt mà, ổn định trong hầu hết các tác vụ hàng ngày.

Mặc dù Adaptive Power không phải là một tính năng AI, nhưng về mặt kĩ thuật, nó vận hành dựa trên cùng hạ tầng tính toán như Apple Intelligence. Do đó, chỉ những thiết bị đời mới và có cấu hình cao mới được hỗ trợ, đơn cử như iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 17 và dòng iPhone Air mới.

Trong điều kiện sử dụng bình thường, iPhone sẽ hoạt động như cũ. Nhưng khi người dùng bật máy liên tục, chơi game, quay video hay sử dụng các ứng dụng nặng, Adaptive Power sẽ âm thầm kích hoạt để giúp thiết bị hoạt động lâu hơn mà bạn gần như không nhận ra sự khác biệt.

Tính năng này được đánh giá là một trong những thay đổi đáng chú ý trên iOS 26, hướng tới việc kéo dài tuổi thọ pin và nâng cao trải nghiệm sử dụng thực tế.

