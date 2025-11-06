Google cảnh báo người dùng smartphone ngừng sử dụng WiFi công cộng ngay lập tức

(PLO)- Google vừa đưa ra cảnh báo mới dành cho hơn 3 tỉ người dùng Android và iPhone trên toàn cầu, hãy ngừng sử dụng WiFi công cộng bất cứ khi nào có thể.

Cảnh báo này nằm trong báo cáo Behind the Screen vừa được Google công bố, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua tin nhắn đang bùng nổ.

Theo đó, các mạng WiFi miễn phí ở sân bay, quán cà phê hay trung tâm thương mại thường không được mã hóa và rất dễ bị tin tặc lợi dụng để đánh cắp dữ liệu.

Báo cáo cho biết 94% người dùng Android có nguy cơ bị tấn công thông qua tin nhắn, khi kẻ gian ngày càng tinh vi trong việc giả mạo thương hiệu, ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.

73% người dùng cảm thấy “rất lo lắng” về các vụ lừa đảo qua điện thoại, trong khi 84% cho rằng các vụ tấn công này “gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội”. Trong bối cảnh đó, việc hạn chế kết nối với các mạng WiFi công cộng được xem là bước đầu tiên để tự bảo vệ bản thân.

Google khuyến cáo người dùng nên ngừng sử dụng WiFi miễn phí để đảm bảo an toàn. Ảnh: AI

Khi Google và cơ quan an ninh Mỹ cùng lên tiếng

Trước đó, Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) cũng từng khuyến cáo người dân không nên sử dụng WiFi miễn phí tại sân bay và tránh các trạm sạc công cộng. Theo TSA, đây là hai “điểm yếu” phổ biến mà tội phạm mạng thường khai thác.

Tuy nhiên, lời cảnh báo của Google cũng gây tranh cãi. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho rằng hầu hết các trang web ngày nay đã sử dụng mã hóa HTTPS, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị nghe lén khi truy cập qua WiFi công cộng. “Việc sử dụng WiFi công cộng hiện nay thường an toàn hơn nhiều so với trước đây”, FTC khẳng định, song vẫn nhấn mạnh người dùng cần cảnh giác với các mạng giả mạo hoặc yêu cầu đăng nhập bất thường.

Làm sao để an toàn khi bắt buộc phải sử dụng WiFi công cộng?

Theo các chuyên gia bảo mật, WiFi công cộng không hoàn toàn nguy hiểm nếu người dùng biết cách tự bảo vệ. Dưới đây là những khuyến nghị đáng lưu ý từ Google và các cơ quan an ninh:

Tắt tính năng tự động kết nối WiFi để tránh thiết bị tự bắt vào các mạng không rõ nguồn gốc.

Không tải phần mềm hoặc nhập thông tin cá nhân vào các trang đăng nhập khi truy cập mạng.

Chỉ truy cập các trang có biểu tượng ổ khóa và không điền mật khẩu vào cửa sổ bật lên lạ.

Kiểm tra tên mạng WiFi chính thức của quán cà phê, khách sạn hoặc sân bay trước khi kết nối.

Sử dụng VPN uy tín và trả phí nếu cần truy cập mạng công cộng, tránh các VPN miễn phí hoặc có nguồn gốc không rõ ràng, đặc biệt là từ các nhà phát triển không minh bạch.

Thực tế, việc kết nối WiFi miễn phí đã trở thành thói quen khó bỏ với nhiều người dùng smartphone. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân, người dùng nên ưu tiên sử dụng dữ liệu di động hoặc bật điểm phát cá nhân khi có thể.

