3 mẫu smartphone pin lớn, giá rẻ đáng mua cuối năm 2025

(PLO)- Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên thời lượng sử dụng và mức giá dễ tiếp cận, nhiều hãng đã tung ra các mẫu máy smartphone pin lớn, sạc nhanh và thiết kế hiện đại.

1. POCO M7

POCO M7 là mẫu smartphone hiếm hoi trong phân khúc giá rẻ được trang bị viên pin Silicon Carbon 7.000 mAh, vượt trội so với hầu hết đối thủ hiện nay. Theo thông tin từ nhà sản xuất, công nghệ pin mới giúp tăng mật độ năng lượng mà vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ. Máy có thể hoạt động liên tục đến hai ngày chỉ với một lần sạc, đồng thời duy trì hơn 80% dung lượng gốc sau 1.600 chu kỳ sạc, tương đương hơn 4 năm sử dụng.

Bên cạnh đó, POCO M7 còn hỗ trợ sạc nhanh 33 W và sạc ngược 18 W, biến thiết bị thành nguồn cấp năng lượng khi cần thiết. Đi kèm theo đó là màn hình 6,9 inch FHD+ tần số quét 144 Hz cho trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, trong khi vi xử lý Snapdragon 685 đảm bảo hiệu năng ổn định với các tác vụ thường ngày.

POCO M7 là một trong những mẫu smartphone pin lớn, giá rẻ.

Thiết bị chạy trên nền tảng HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và tính năng Circle to Search, hỗ trợ học tập, làm việc và sáng tạo hiệu quả hơn. Người dùng có thể mở rộng RAM lên tới 16 GB (8 GB + 8 GB RAM ảo) và bộ nhớ tối đa 2 TB qua thẻ nhớ ngoài.

POCO M7 hiện có giá từ 4,29 triệu đồng cho bản 6 GB + 128 GB, đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 18 tháng. Với thời lượng pin vượt trội, thiết kế trẻ trung và mức giá dễ tiếp cận, đây là lựa chọn phù hợp cho những ai cần một thiết bị bền bỉ, phục vụ nhu cầu học tập và làm việc di động.

2. Oppo Reno14 F

Oppo Reno14 F sở hữu viên pin 6.000 mAh, sạc nhanh 45 W và màn hình AMOLED 6,57 inch độ sáng cao, tần số quét 120 Hz.

Về phần cứng, máy được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 1, RAM 8 GB và bộ nhớ 256 GB, đảm bảo xử lý tốt các tác vụ học tập, mạng xã hội và giải trí. Model này hiện đang được bán với giá khoảng 7,09 triệu đồng, tùy phiên bản và thời điểm khuyến mãi.

3. Samsung Galaxy M15 5G

Thiết bị được trang bị pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25 W, cùng màn hình Super AMOLED 6,5 inch độ phân giải Full HD+ và tần số quét 90 Hz.

Về phần cứng, máy sử dụng chip Dimensity 6100+, RAM 6 GB, bộ nhớ 128 GB và cụm camera chính 50 MP. Model này hiện đang được bán với giá gần 6 triệu đồng tại các hệ thống bán lẻ.

