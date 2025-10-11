3 mẫu smartphone tầm trung đáng mua dưới 8 triệu đồng

(PLO)- Phân khúc smartphone tầm trung đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt, thay vì chạy đua cấu hình, các hãng tập trung vào pin, sạc nhanh và độ bền thực tế.

1. OPPO A6 Pro

Ra mắt đầu tháng 10-2025, OPPO A6 Pro gây ấn tượng với viên pin 7.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80 W. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị có thể phát video liên tục hơn 20 giờ và gọi thoại tới 58 giờ. Sau hơn 1.800 chu kỳ sạc, pin vẫn giữ được hơn 80% dung lượng, tương đương tuổi thọ trên 5 năm sử dụng.

A6 Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,57 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa lên đến 1.400 nit, hiển thị rõ ngay cả dưới ánh nắng gắt. Mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ giúp hạn chế trầy xước, trong khi khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP66/IP68/IP69.

Mẫu smartphone tầm trung OPPO A6 Pro gây ấn tượng với viên pin 7.000 mAh.

Máy chạy ColorOS 15 (dựa trên Android 15), tích hợp Trinity Engine giúp tối ưu hiệu năng và độ ổn định hệ thống. Chip Helio G100 kết hợp 8 GB RAM (có thể mở rộng thêm) đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm và chơi game nhẹ.

Đi kèm theo đó là công nghệ tăng cường kết nối AI 3.0, hỗ trợ nhận diện, ưu tiên băng thông cho các tựa game online. Khi kết hợp cùng ăng-ten Gaming AI và mạng 4G/5G, công nghệ này còn giúp cải thiện tín hiệu khi người dùng cầm điện thoại theo chiều ngang, đảm bảo trải nghiệm chơi game luôn mượt mà.

OPPO A6 Pro (8/128 GB) và A6 Pro 5G (8/256 GB) hiện đang được bán với giá 7,49 triệu đồng và 9,29 triệu đồng, kèm sạc nhanh, ốp bảo vệ và miếng dán màn hình cùng ưu đãi lên đến 2 triệu đồng.

2. Redmi Note 14 Pro

Máy được trang bị chip Helio G100 Ultra, màn hình AMOLED 6,67 inch Full HD+ tần số quét 120 Hz, cùng cảm biến chính 200 MP.

Dung lượng pin 5.500 mAh đi kèm sạc nhanh 45 W. Thiết kế khung cong nhẹ, mặt kính Corning Gorilla Glass Victus 2 mang lại cảm giác cứng cáp, trong khi giao diện HyperOS được tối ưu cho các nhu cầu học tập và làm việc.

Redmi Note 14 Pro hiện có giá khoảng 6,95 triệu đồng.

3. Samsung Galaxy M15 5G

Khác với hai đối thủ đến từ Trung Quốc, Samsung Galaxy M15 5G hướng đến nhóm người dùng phổ thông cần smartphone pin “trâu” và hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài.

Máy sử dụng chip Dimensity 6100+, màn hình Super AMOLED 6,5 inch 90 Hz, pin 6.000 mAh kèm sạc nhanh 25 W. Dù chỉ có cụm camera chính 50 MP, nhưng Galaxy M15 5G được đánh giá cao nhờ One UI 6 (Android 14) mượt mà và cam kết 4 năm cập nhật hệ điều hành.

Sản phẩm hiện đang được bán với giá khoảng 5,89 triệu đồng.

