Xóa ngay các ứng dụng có trong danh sách này để không bị theo dõi

(PLO)- Theo các chuyên gia an ninh mạng, VPN miễn phí thường ẩn chứa nhiều rủi ro, âm thầm thu thập dữ liệu và vị trí mà người dùng không hề hay biết.

VPN miễn phí ẩn chứa nhiều rủi ro

VPN (hay còn được gọi là mạng riêng ảo) là một loại dịch vụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân và truy cập Internet một cách an toàn mà không cần trả tiền. Khi sử dụng VPN, dữ liệu của bạn được mã hóa và chuyển qua một máy chủ trung gian, giúp che giấu địa chỉ IP thật và bảo vệ thông tin khỏi các mối nguy như hacker hoặc theo dõi trực tuyến.

Ngày càng có nhiều người lựa chọn VPN để bảo vệ quyền riêng tư khi truy cập Internet. Tuy nhiên, một loạt báo cáo mới đây đã chỉ ra rằng nhiều ứng dụng VPN miễn phí, đặc biệt là các ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, đang âm thầm thu thập dữ liệu và vị trí của người dùng.

VPN miễn phí tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Ảnh: AI

Xóa tất cả tin nhắn trên iPhone hoặc Android nếu bạn thấy từ này (PLO)- Theo các chuyên gia an ninh mạng, chỉ cần nhìn thấy từ ".XIN" xuất hiện trong bất kỳ liên kết nào, người dùng nên xóa tin nhắn đó ngay lập tức và tuyệt đối không nhấp vào đường link.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, những ứng dụng VPN miễn phí xuất hiện tràn lan trên Google Play Store và App Store. Dù quảng cáo là bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng nhiều ứng dụng lại bí mật thu thập vị trí, thông tin truy cập web và thậm chí chụp ảnh màn hình thiết bị của người dùng.

Một ví dụ điển hình là ứng dụng FreeVPN.One. Dù giao diện thân thiện và cam kết bảo mật, thực tế ứng dụng này liên tục theo dõi người dùng, tự động chụp ảnh màn hình khi truy cập web và gửi dữ liệu về máy chủ mà người dùng không hề hay biết.

Theo Koi Security, chỉ vài giây sau khi tải trang web, ứng dụng đã ghi nhận URL, ID tab và một mã định danh người dùng duy nhất, tất cả đều thực hiện ở chế độ nền, không có thông báo hay cho phép từ phía người dùng.

Danh sách các ứng dụng VPN miễn phí bạn nên xóa ngay lập tức. Ảnh: Citizen Lab and ASU

Báo động từ các tổ chức nghiên cứu quốc tế

Citizen Lab và ĐH Bang Arizona (ASU) đã tiến hành phân tích sâu về các nhóm nhà cung cấp VPN trên thị trường. Họ phát hiện ba nhóm lớn gồm InnovativeConnecting, Autumn Breeze và Lemon Clove, có liên hệ với các tổ chức tại Trung Quốc.

Báo cáo còn cho thấy, các ứng dụng này không chỉ che giấu quyền sở hữu mà còn có nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Theo Dự án Minh bạch Công nghệ (TTP), hàng triệu người dùng Mỹ đã tải về các ứng dụng VPN miễn phí. Dữ liệu vị trí, lịch sử duyệt web và thông tin cá nhân của họ có thể đã bị bán cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho các mục đích không minh bạch.

Google đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và sẽ xử lý các tài khoản vi phạm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người dùng cần chủ động bảo vệ mình bằng cách lựa chọn VPN uy tín, và tránh xa các sản phẩm miễn phí hoặc có nguồn gốc không rõ ràng.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng VPN, các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên cài đặt ứng dụng từ Google Play Store hoặc App Store. Đồng thời ưu tiên các thương hiệu nổi tiếng và phổ biến.

FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android không sử dụng những mã này (PLO)- Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo khẩn đến hàng triệu người dùng iPhone và Android về một hình thức lừa đảo mới liên quan đến mã QR.