Trước khi mua iPhone hay MacBook, bạn nên biết điều này

(PLO)- Apple thường được xem là hình mẫu của một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, từ iPhone, MacBook cho đến Apple Watch. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó vẫn tồn tại không ít hạn chế mà nhiều người chỉ thực sự cảm nhận sau một thời gian sử dụng.

Apple từ lâu đã xây dựng hình ảnh gắn liền với các sản phẩm cao cấp, thiết kế đẹp và khả năng hoạt động ổn định. Với nhiều người, việc sử dụng iPhone, MacBook hay Apple Watch gần như không cần phải suy nghĩ quá nhiều vì đây luôn nằm trong nhóm thiết bị được đánh giá cao nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, không phải mọi trải nghiệm đều hoàn hảo như những gì xuất hiện trong quảng cáo. Theo BGR, có ít nhất 5 vấn đề mà nhiều người thường chỉ nhận ra sau khi đã bước vào hệ sinh thái Apple.

Điều đầu tiên là giá bán. Đây có lẽ là rào cản dễ nhận nhất với người dùng mới. Không chỉ thiết bị chính có giá cao hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc, chi phí còn tăng đáng kể khi người dùng nâng cấp dung lượng lưu trữ hoặc mua thêm phụ kiện đi kèm.

Ví dụ, phiên bản iPhone 17 dung lượng 512 GB có giá cao hơn 200 USD so với bản 256 GB. Tương tự, việc nâng cấp bộ nhớ trên MacBook cũng khiến chi phí tăng thêm vài trăm USD.

Hệ sinh thái Apple luôn khiến người khác khó rời bỏ. Ảnh: TIỂU MINH

Vấn đề thứ hai nằm ở hệ sinh thái khép kín của Apple. Đây vừa là lợi thế lớn nhất nhưng cũng là điều khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nhất.

Khi sử dụng nhiều thiết bị Apple cùng lúc, việc đồng bộ dữ liệu, chia sẻ tệp hay chuyển đổi giữa các thiết bị diễn ra rất thuận tiện. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi người dùng muốn kết nối với các thiết bị Android hoặc máy tính Windows. Một số sản phẩm như Apple Watch gần như chỉ phát huy đầy đủ tính năng khi sử dụng cùng iPhone.

Khả năng tùy biến cũng là điểm khiến không ít người dùng cảm thấy hụt hẫng sau khi chuyển từ Android sang iPhone. Dù Apple đã bổ sung nhiều tùy chọn trong vài năm gần đây, nhưng iOS vẫn bị đánh giá là kém linh hoạt hơn Android về khả năng tùy chỉnh giao diện, cài đặt hệ thống hay cách sử dụng ứng dụng.

Ở nhóm máy tính, MacBook cũng không phải lựa chọn lý tưởng với những người thích nâng cấp phần cứng. Hầu hết linh kiện quan trọng như RAM hoặc bộ nhớ lưu trữ đều được tích hợp sẵn trên bo mạch, khiến việc nâng cấp gần như không khả thi với người dùng phổ thông.

Một thực tế khác là Apple thường không phải hãng đi đầu về tính năng mới. Công ty có xu hướng triển khai công nghệ sau khi đã hoàn thiện và tối ưu trải nghiệm sử dụng. Điều này giúp sản phẩm ổn định hơn nhưng cũng đồng nghĩa người dùng Apple đôi khi phải chờ nhiều năm để có những tính năng đã xuất hiện từ lâu trên các thiết bị Android.

Ví dụ, màn hình luôn hiển thị (Always-On Display) từng xuất hiện trên smartphone Android nhiều năm trước khi được Apple đưa lên iPhone. Trong khi đó, thị trường điện thoại gập đã phát triển khá lâu nhưng Apple vẫn chưa ra mắt iPhone màn hình gập.

Cuối cùng là khả năng sửa chữa. Đây là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua khi ngày càng nhiều người quan tâm đến việc sửa chữa thiết bị thay vì thay mới hoàn toàn.

Theo đó, các sản phẩm Apple thường có cấu trúc khó sửa chữa hơn nhiều đối thủ. Điều này khiến chi phí bảo trì và thay thế linh kiện có thể cao hơn, đồng thời người dùng thường phải tìm đến các trung tâm dịch vụ chính hãng thay vì những cửa hàng sửa chữa độc lập.

Mặc dù vậy, trên thực tế, các thiết bị của hãng vẫn được đánh giá cao nhờ độ ổn định, khả năng bảo mật và thời gian hỗ trợ phần mềm dài. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua một chiếc iPhone hay MacBook, người dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ nhìn vào sức hút của thương hiệu hoặc hệ sinh thái Apple.

