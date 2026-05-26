Thông tin quan trọng dành cho người dùng Zalo

(PLO)- Tính đến hết quý I năm 2026, Zalo đã có hơn 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tiếp tục nằm trong nhóm ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều tại Việt Nam.

Theo dữ liệu được công bố, hiện có khoảng 2,1 tỉ tin nhắn được gửi qua Zalo mỗi ngày. Nền tảng này ngày càng xuất hiện nhiều trong các hoạt động thường nhật của người dùng, từ liên lạc cá nhân, công việc cho đến tiếp cận dịch vụ công và các tiện ích đời sống.

Cùng với việc mở rộng quy mô người dùng, Zalo cũng đang tích hợp AI vào các tính năng mới. Đơn cử như người dùng có thể dịch tin nhắn bằng AI, nhập nội dung bằng giọng nói hoặc sử dụng phụ đề trong cuộc gọi video. Theo Zalo, khoảng 30% người dùng hiện đã sử dụng các tính năng AI trên nền tảng này.

Zalo tích hợp AI vào nhiều tính năng trên ứng dụng. Ảnh: Zalo

Đầu tháng 4, Zalo cũng bắt đầu hỗ trợ kết nối trực tiếp với Open Claw, một nền tảng trợ lý ảo mã nguồn mở. Cách làm này cho phép người dùng sử dụng trợ lý AI ngay trong giao diện trò chuyện quen thuộc thay vì phải chuyển sang ứng dụng khác.

Ngoài AI, Zalo cho biết đang mở rộng các tính năng hỗ trợ người dùng lớn tuổi, người khiếm thị, người lao động phổ thông và những nhóm có hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ. Gần đây, nền tảng này cũng giới thiệu giải pháp hỗ trợ người khiếm thị tại Develop Center ở Singapore.

Trong thời gian tới, Zalo cho biết sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái AI và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số tại Việt Nam.

