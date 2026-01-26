3 lý do khiến người dùng dè dặt với điện thoại màn hình gập

(PLO)- Điện thoại màn hình gập ngày càng phổ biến và mang đến trải nghiệm khác biệt, tuy nhiên, giá cả và độ bền vẫn là những yếu tố khiến người dùng còn do dự.

TÓM TẮT Điện thoại màn hình gập được dự báo sẽ phổ biến hơn trong năm 2026, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ sẵn sàng mua.

Người dùng vẫn phải chấp nhận nhiều đánh đổi về camera, pin, độ bền và trải nghiệm so với smartphone thông thường.

Giá bán cao trong khi lợi ích sử dụng hàng ngày chưa rõ rệt khiến phân khúc này tiếp tục gặp rào cản.

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, điện thoại màn hình gập đã không còn là sản phẩm thử nghiệm. Số lượng mẫu máy tăng lên, thiết kế ổn định hơn và nhiều hãng tiếp tục đưa dòng sản phẩm này ra thị trường mỗi năm. Một số dự báo cho rằng điện thoại màn hình gập sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm 2026.

Tuy nhiên, theo Android Authority, việc có thêm nhiều mẫu máy không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ mua nhiều hơn. Với phần lớn người đang sử dụng smartphone dạng thông thường, điện thoại màn hình gập vẫn chưa phải lựa chọn khi họ cần nâng cấp thiết bị.

Phần cứng còn hạn chế

Nguyên nhân lớn nhất nằm ở phần cứng. Để có thiết kế gập và màn hình lớn, thân máy phải chia không gian cho bản lề và hai nửa màn hình. Do đó, pin thường nhỏ hơn, camera khó đạt chất lượng như smartphone dạng truyền thống, trong khi máy lại dày và nặng hơn.

Ngay cả các mẫu cao cấp như Galaxy Z Fold của Samsung cũng thường bị đặt lên bàn cân với smartphone dạng truyền thống cùng tầm giá. Trong những so sánh này, điện thoại gập không nổi bật về camera hay thời lượng pin, hai yếu tố được người dùng quan tâm nhiều nhất.

Điện thoại màn hình gập dù phổ biến nhưng vẫn còn nhiều rào cản. Ảnh: TIỂU MINH

Độ bền chưa cao

Độ bền là lý do tiếp theo khiến nhiều người chưa chọn mua điện thoại màn hình gập. Dù đã được cải tiến qua các thế hệ, nhưng nguy cơ hỏng hóc và chi phí sửa chữa vẫn còn cao.

Trong quá trình sử dụng hàng ngày, điện thoại màn hình gập cũng có những điểm không phù hợp. Màn hình có nếp gấp, thân máy dày hơn và việc chuyển đổi giữa hai kích thước màn hình khiến một số người cảm thấy bất tiện.

Giá cao

Điện thoại màn hình gập hiện có mức giá cao hơn đáng kể so với smartphone dạng thông thường, trong khi trải nghiệm mang lại chưa tạo được khác biệt tương xứng.

Theo Android Authority, màn hình lớn và khả năng chạy song song hai ứng dụng là ưu điểm dễ nhận thấy của điện thoại gập, nhưng các tính năng này không được sử dụng thường xuyên hàng ngày. Trong thực tế, smartphone dạng thông thường vẫn đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu sử dụng với chi phí thấp hơn và ít rủi ro hơn.

Ngay cả khi Apple tham gia thị trường với một mẫu iPhone màn hình gập, điều này cũng chưa đủ để thay đổi thói quen mua sắm, nếu giá bán và trải nghiệm sử dụng không có cải thiện rõ rệt.

