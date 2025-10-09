Ai sẽ thống trị phân khúc chuột máy tính cao cấp?

(PLO)- Thị trường chuột máy tính cao cấp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, khi các ông lớn không còn tập trung vào thông số kỹ thuật, mà chuyển hướng sang trải nghiệm người dùng và hệ sinh thái phần mềm.

Trong bối cảnh dân văn phòng, nhà sáng tạo nội dung hay lập trình viên đều phải làm việc hàng giờ bên máy tính, một con chuột không chỉ cần chính xác mà còn phải “thông minh”, giúp giảm mệt mỏi và tối ưu công việc chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trong cuộc đua này, mỗi thương hiệu lớn lại có một cách tiếp cận riêng để giải quyết bài toán trải nghiệm. Razer, với dòng Pro Click, đã hợp tác cùng các chuyên gia công thái học của Humanscale để tối ưu hóa thiết kế vật lý, đồng thời mang cảm biến quang học có độ chính xác cao từ mảng gaming sang môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách tiếp cận này nhắm đến những người dùng ưu tiên sự chính xác tuyệt đối và một thiết kế được chứng thực khoa học để giảm thiểu căng thẳng cơ học.

Trong khi đó, Dell lại chọn phá cách về thiết kế. Dòng Premier của hãng được thiết kế theo dạng “chuột bán dọc”, giúp cổ tay luôn ở vị trí tự nhiên, giảm nguy cơ RSI (hội chứng đau cổ tay). Ngoài ra, Dell còn tập trung vào khả năng kết nối linh hoạt giữa nhiều thiết bị và tích hợp chuột sâu hơn vào hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, điều mà các đối thủ hiếm khi làm tốt.

Chuột máy tính cao cấp có thiết kế công thái học, giúp người dùng không bị mệt mỏi khi làm việc trong thời gian dài. Ảnh: TIỂU MINH

Không đứng ngoài cuộc chơi, Logitech cũng vừa trình làng dòng chuột máy tính cao cấp MX Master 4. Phiên bản mới không có nhiều thay đổi về thiết kế, thay vào đó, công ty chọn hướng nâng trải nghiệm bằng công nghệ phản hồi xúc giác (haptics), cho phép người dùng cảm nhận rung nhẹ khi cuộn qua timeline video hoặc duyệt những đoạn code dài.

Hãng cũng tiếp tục phát triển Logi Options+, phần mềm quản lý chuột, với tính năng mới Actions Ring giúp tạo menu tắt thông minh tùy theo ứng dụng đang dùng.

Phần mềm Logi Options+ giúp người dùng tinh chỉnh chuột và tùy chỉnh nhiều tính năng cho các nút bấm. Ảnh: TIỂU MINH

Theo Logitech, tính năng này giúp giảm tới 63% thao tác lặp lại và tiết kiệm 33% thời gian làm việc mỗi ngày. Bên cạnh đó, MX Master 4 vẫn được trang bị cảm biến 8.000 DPI, con lăn MagSpeed có thể cuộn tới 1.000 dòng/giây, cùng khả năng sạc nhanh 1 phút cho thời lượng sử dụng lên đến 3 giờ.

Dù những cải tiến ngày càng tinh tế, nhưng thách thức lớn nhất với các hãng vẫn là thuyết phục người dùng nâng cấp trong một thị trường mà chuột cao cấp có tuổi thọ dài. Từ thiết kế công thái học của Razer, sự khác biệt của Dell đến trải nghiệm xúc giác của Logitech, tất cả đều đang hướng đến việc giải quyết những “phiền toái nhỏ” mà dân văn phòng đối mặt hằng ngày.

Logitech MX Master 4 không có nhiều thay đổi về thiết kế, tập trung vào trải nghiệm và phần mềm.

Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15, iPhone 16e đồng loạt giảm sâu (PLO)- Dịp khuyến mãi 10-10 năm nay trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy S25 Ultra, iPhone 16e... đồng loạt giảm giá sâu, mở màn cho chuỗi ưu đãi lớn nhất quý IV.