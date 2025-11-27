Sáng kiến trợ lý ảo xử lý video 'khủng' giúp sinh viên giành giải nhất AI Challenge 2025

(PLO)- Với sáng kiến trợ lý ảo giúp hỗ trợ truy vấn thông tin trong các video nặng hàng trăm GB, nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã giành giải nhất cuộc thi AI Challenge 2025 của TP.HCM

Sáng 27-11, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ trao giải Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2025 (AI Challenge 2025) tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM.

Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2025 là cuộc thi thường niên triển khai từ năm 2020, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI vào thực tiễn, hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh.

Năm nay, AI Challenge 2025 được chia làm hai bảng: bảng A dành cho sinh viên, thanh niên và bảng B dành cho học sinh THPT. Chủ đề trọng tâm là “trợ lý ảo hỗ trợ truy vấn thông tin từ kho dữ liệu lớn multimedia”.

Tại buổi lễ, 41 đội thi xuất sắc của cả hai bảng đã được trao giải. Trong đó, bảng A có 29 đội đạt giải với cơ cấu một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và năm giải khuyến khích. Bảng B có 12 đội gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, ba giải khuyến khích và sáu giải tiềm năng.

Giải nhất bảng A thuộc về nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM). Giải nhất bảng B thuộc về nhóm học sinh Trường THPT Ngô Quyền.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM trao giải cho hai đội bảng A và bảng B đạt giải nhất. Ảnh: H.Quyên

Mai Vĩnh Nguyên, thành viên đội OpenCubee_1 (nhóm giải nhất bảng A), cho biết dự án đã bám sát chủ đề của ban tổ chức. Nhóm ứng dụng AI tạo ra chatbot tự động giúp người dùng ra câu lệnh truy vấn, lọc đúng thông tin từ video có dung lượng lớn hàng trăm GB. Giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, công sức phân tích thông tin cho người dùng.

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết năm nay cuộc thi thu hút 4.000 thí sinh tham dự. Điều này cho thấy sức lan tỏa của cộng đồng nghiên cứu và ứng dụng AI tại Việt Nam, đặc biệt là lực lượng học sinh, sinh viên. Việc mở rộng đối tượng học sinh THPT từ năm 2023 đã góp phần nâng cao nhận thức, phát hiện sớm các tài năng trẻ trong lĩnh vực AI.

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Ảnh: HẠ QUYÊN

Tại cuộc thi, các đội thi cũng đã sử dụng công cụ, phần mềm, hệ thống do chính các đội xây dựng để giải quyết 30 câu truy vấn Ban giám khảo đưa ra.

Các sản phẩm và giải pháp tham gia hội thi không chỉ thể hiện hàm lượng công nghệ cao mà còn mở ra khả năng ứng dụng thực tiễn trong truyền thông, quản lý thông tin và phục vụ đời sống đô thị.

Ban tổ chức đánh giá cao nỗ lực của các thí sinh, đơn vị đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia, giám khảo. Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng tầm hội thi trong những năm tới theo định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của TP.HCM.

