Lộ diện các đội thắng giải chung kết Thách thức Net Zero 2025

(PLO)- Cuộc thi Thách Thức Net Zero 2025 chính thức công bố 3 đội đoạt giải chung kết năm nay, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 21 tỉ đồng.

Thách thức Net Zero được tổ chức bởi Touchstone Partners và Temasek Foundation, phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) từ năm 2023.

Năm nay, cuộc thi đã nhận được hơn 700 hồ sơ đăng ký từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội sẽ giới thiệu giải pháp của mình vào một trong ba hạng mục là Năng lượng tái tạo & Loại bỏ Carbon; Hệ thống Thực phẩm & Nông nghiệp Bền vững và Kinh tế Tuần hoàn & Quản lý Chất thải.

﻿ Các đội đạt giải trong vòng chung kết cuộc thi Thách thức Net Zero 2025.

Các giải chính

Hạng mục 1: Năng lượng tái tạo & Trung hòa Carbon: Alcarbo Technologies (Hệ thống tảo tự động chuyển hóa CO₂ thành các sản phẩm có giá trị, sử dụng 1% năng lượng so với phương pháp truyền thống)

Alcarbo Technologies (Hệ thống tảo tự động chuyển hóa CO₂ thành các sản phẩm có giá trị, sử dụng 1% năng lượng so với phương pháp truyền thống) Hạng mục 2: Hệ thống Thực phẩm & Nông nghiệp Bền vững: Shoes Agtech (Robot "nông gia" hỗ trợ việc trồng trọt, bón phân và tưới tiêu giúp giảm 70% lượng CO2 trong nông nghiệp)

Shoes Agtech (Robot "nông gia" hỗ trợ việc trồng trọt, bón phân và tưới tiêu giúp giảm 70% lượng CO2 trong nông nghiệp) Hạng mục 3: Kinh tế Tuần hoàn & Quản lý Chất thải: Vietnam Food (Giải pháp phục hồi dưỡng chất, giúp thu hồi 80% dưỡng chất từ nước thải thực phẩm để tái tạo theo chu trình tuần hoàn với chi phí cạnh tranh)

Bên cạnh giải thưởng chuyên môn, nhiều đội còn nhận được tiền đầu tư từ các quỹ tham gia chương trình.

Điểm nổi bật của mùa giải 2025 không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ mà còn ở chất lượng giải pháp, phần lớn kết hợp giữa AI, dữ liệu môi trường và các mô hình dựa trên thiên nhiên.

Thách thức Net Zero Challenge 2025 khép lại với nhiều tín hiệu cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến của các startup khí hậu toàn cầu. Sự kết hợp giữa chính sách đổi mới, nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế và sự tham gia của các quỹ đầu tư giai đoạn đầu đang tạo nền tảng để công nghệ xanh phát triển bền vững hơn trong những năm tới.

Quỹ Chuyển Đổi Xanh: Nguồn lực mới cho startup khí hậu Cũng tại sự kiện, Touchstone Partners đã chính thức ra mắt Quỹ Chuyển Đổi Xanh trị giá 10 triệu USD, đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải và năng lượng mới. Việc giải ngân dự kiến bắt đầu từ tháng 12 năm 2025, đi kèm chương trình cố vấn và hỗ trợ chiến lược từ mạng lưới chuyên gia của quỹ. Theo bà Ngô Thùy Ngọc Tú, Giám đốc quỹ đầu tư Touchstone Partners, Việt Nam đang đứng trước thời điểm quan trọng của hành trình phát triển bền vững, khi hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng linh hoạt và giàu đổi mới.

