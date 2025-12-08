​Lập 'lá chắn' an ninh mạng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(PLO)- Chi hội phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chính thức ra mắt với cam kết hỗ trợ ứng cứu sự cố 24/7 và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo công nghệ cao.

Ngày 8-12, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) tổ chức Lễ ra mắt Chi hội phía Nam và triển khai kế hoạch công tác năm 2026. Chi hội phía Nam là đơn vị trực thuộc, đồng thời cánh tay nối dài của Hiệp hội, hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA); ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an. Ngoài ra còn có sự tham dự của lãnh đạo đại diện các Bộ, Ban, Ngành, Cục A05, NCA và 300 đại biểu, khách mời là Hội viên NCA, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Thiết chế bảo vệ vùng kinh tế trọng điểm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực NCA khẳng định, việc thành lập Chi hội phía Nam không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ an ninh mạng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bởi khu vực phía Nam là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam.

Đồng thời địa bàn phía Nam có mức độ hoạt động trực tuyến dày đặc và phức tạp nhất. Đây cũng là khu vực trọng điểm để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển công nghiệp số - AI - dữ liệu và Nghị quyết 68 về bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia (NCA). Ảnh: QUANG HUY

“Chi hội phía Nam được thành lập với mục tiêu trở thành thiết chế kết nối và triển khai trực tiếp các nhiệm vụ an ninh mạng, phát triển nhân lực, nâng cao nhận thức, củng cố năng lực phòng vệ cho toàn khu vực. Từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và an toàn của nền kinh tế số Việt Nam”, Trung tướng Nguyễn Minh Chính nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động độc lập, tự chủ. Ông tin tưởng Chi hội sẽ đóng góp vào mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Đánh giá cao sự phối hợp giữa NCA và Cục A05, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 cho rằng TP.HCM đang đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin, từ lừa đảo trực tuyến đến tấn công chiếm đoạt dữ liệu. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Chi hội Phía Nam do NCA và Cục A05 phối hợp tổ chức - có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Chi hội sẽ là đầu mối kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và chuyên gia, là lực lượng nòng cốt xây dựng 'lá chắn cộng đồng' trên không gian mạng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro trong quá trình chuyển đổi số.

Ba định hướng chiến lược năm 2026

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục A05 giữ chức Chi hội trưởng Chi hội phía Nam. Ban chấp hành Chi hội gồm Chi hội trưởng, 5 Chi hội phó và 25 Ủy viên.

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết trong năm 2026, Chi hội sẽ bám sát ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức an ninh mạng thông qua việc phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an TP.HCM) và báo chí để đẩy mạnh cảnh báo lừa đảo. Chi hội sẽ nhân rộng mô hình Chiến dịch "Không Một Mình", "Công dân số an toàn" và xây dựng bộ công cụ nhận diện nguy cơ.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục A05 giữ chức Chi Hội trưởng phía Nam - Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA). Ảnh: QUANG HUY

Thứ hai, tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo, diễn tập kỹ thuật thực tế. Đơn vị hướng tới kết nối viện - trường - doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đào tạo liên tục và thành lập "Trung tâm đào tạo & hỗ trợ ứng cứu sự cố phía Nam".

Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế để làm chủ công nghệ mới về AI an toàn, điều tra số. Chi hội dự kiến tổ chức "Diễn đàn An ninh mạng Phương Nam 2026" và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuẩn bảo mật quốc tế.

Chi hội phía Nam cũng tổ chức toạ đàm "Bảo vệ không gian số Việt Nam" và ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị tại TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Ngoài ra, Chi hội sẽ thiết lập Đội phản ứng nhanh an ninh mạng, phối hợp xử lý sự cố 24/7 và chia sẻ dữ liệu cảnh báo mã độc cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chi hội phía Nam cũng tổ chức toạ đàm "Bảo vệ không gian số Việt Nam" và ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị tại TP.HCM.

