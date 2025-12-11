SIHUB bắt tay với kỳ lân công nghệ Canva phát triển nhân lực chất lượng cao

(PLO)- Chiều ngày 11-12, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố (SIHUB) và Canva đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự kiện này cho thấy TP.HCM tiếp tục là điểm đến năng động đối với các doanh nghiệp công nghệ quốc tế. Được biết, Canva là một trong những kỳ lân công nghệ tại Australia, nổi tiếng toàn cầu với nền tảng thiết kế trực tuyến với gần 300 triệu người dùng.

Tại lễ công bố, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết sự hợp tác này sẽ tạo ra môi trường sáng tạo mạnh mẽ hơn, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của TP.

Theo ông, việc liên kết cùng Canva không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ công nghệ toàn cầu mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư bền vững trong tương lai.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Đại diện chính phủ Australia cũng đánh giá cao dấu mốc hợp tác giữa hai bên. Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP.HCM khẳng định Việt Nam đang nổi lên như một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về chuyển đổi số, với tốc độ phục hồi sau đại dịch ấn tượng và sự bùng nổ của các dịch vụ trực tuyến, TMĐT, thanh toán số và quản lý công dựa trên dữ liệu.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Bà đánh giá các chiến lược quốc gia như Chương trình Chuyển đổi số năm 2020 và Nghị quyết 57 đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời củng cố vị thế cạnh tranh.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Việt Nam, ghi nhận những hỗ trợ từ UBND TP.HCM, Sở KH&CN và SIHUB trong quá trình hình thành chương trình hợp tác.

Bà cho biết, Canva lựa chọn TP.HCM nhờ hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và vai trò kết nối quan trọng của các cơ quan quản lý. Với hơn 30 tỉ thiết kế đã được tạo ra trên nền tảng, Canva đặt mục tiêu mang kinh nghiệm toàn cầu vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Theo kế hoạch, Canva sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ ba nhóm đối tượng chính gồm giáo dục, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Các hoạt động nổi bật gồm đào tạo kỹ năng thiết kế số, tổ chức sân chơi và cuộc thi sáng tạo, xây dựng cộng đồng nhà thiết kế hướng tới hội nhập quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp TP phát triển đội ngũ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và bắt kịp xu hướng truyền thông toàn cầu.

Các đại diện đến từ Canva và chính phủ Australia. Ảnh: TIỂU MINH

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Canva (trái) và SIHUB (phải). Ảnh: TIỂU MINH

Các đơn vị chụp hình lưu niệm. Ảnh: TIỂU MINH

Lễ ký kết được tổ chức trong khuôn khổ quan hệ đối tác đa phương giữa TP.HCM và Bang New South Wales, có sự phối hợp của Investment NSW và Tổng Lãnh sự quán Australia. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực số ở tầm quốc tế.