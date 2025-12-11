FBI cảnh báo người dùng smartphone không thực hiện những cuộc gọi này

(PLO)- Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra cảnh báo mới dành cho người dùng smartphone sau khi ghi nhận nhiều vụ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng diễn ra chỉ vì một cuộc gọi sai số.

Lừa đảo mạo danh ngân hàng ngày càng tinh vi

Theo đó, tội phạm mạng đang sử dụng chiêu trò mạo danh ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức uy tín để dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tạo ra các trang web độc hại, thao túng kết quả tìm kiếm (chạy quảng cáo) và thậm chí giả mạo số hotline của ngân hàng.

Đầu tiên, kẻ gian sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân, tạo cảm giác cấp bách, ví dụ như nói tài khoản đang bị truy cập trái phép hoặc có giao dịch bất thường sắp hoàn tất. Mục tiêu là khiến người dùng phản ứng ngay lập tức, không kịp kiểm tra thông tin.

Kẻ gian thao túng, hiển thị số hotline ngân hàng giả mạo lên đầu kết quả tìm kiếm để lừa người dùng. Ảnh: AI

Khuyến cáo của FBI và Google

FBI khuyến cáo, người dùng không nên tìm số tổng đài của ngân hàng trên Internet, thay vào đó, hãy truy cập website chính thức của ngân hàng hoặc xem thông tin ở mặt sau thẻ. Việc gọi điện vào các số điện thoại xuất hiện trên đầu kết quả tìm kiếm có thể khiến bạn rơi vào bẫy lừa đảo.

Cảnh báo này của FBI cũng trùng khớp với khuyến nghị mới nhất từ Google. Gã khổng lồ công nghệ tìm kiếm cho biết, nhiều nhóm tội phạm đang mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trong bản cập nhật mới, Google đã bổ sung tính năng cảnh báo nếu người dùng chia sẻ màn hình với số điện thoại lạ khi đang mở ứng dụng ngân hàng, đồng thời yêu cầu chờ 30 giây trước khi tiếp tục nhằm phá vỡ “tâm lý gấp gáp” mà kẻ lừa đảo tạo ra.

Không chỉ công cụ tìm kiếm, ngay cả trợ lý AI cũng đang trở thành mục tiêu bị thao túng. Báo cáo từ ZeroFox cho thấy các mô hình AI và kết quả SEO ngày càng dễ bị tội phạm điều hướng nhằm dẫn đến hotline giả của các thương hiệu lớn.

Malwarebytes từng phát hiện hàng loạt trường hợp kẻ gian chiếm quyền hiển thị hotline của Apple, Microsoft, Netflix, PayPal và Bank of America để dẫn dụ nạn nhân tự gọi đến trang web giả mạo.

Giám đốc FBI Kash Patel kêu gọi mọi người cần bình tĩnh kiểm tra lại nếu nhận được yêu cầu cung cấp thông tin. Ngoài ra, gia đình cần trao đổi với nhau về việc không gửi tiền, thẻ quà tặng, tiền mã hóa hay thông tin nhạy cảm cho bất cứ ai.

Các cơ quan an ninh cảnh báo tội phạm mạng đang mở rộng hình thức tấn công, bao gồm cả việc chỉnh sửa ảnh trên mạng xã hội để thực hiện những cuộc gọi tống tiền gọi là “bắt cóc ảo”.

Trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi, người dùng nên tạm dừng vài giây trước mọi yêu cầu khẩn cấp, xác minh thông tin ở nguồn đáng tin cậy và tuyệt đối không gọi vào bất kỳ số hotline nào chỉ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm hoặc công cụ AI.

