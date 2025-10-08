Nhà mạng chạy đua với thời gian khôi phục liên lạc trong vùng lũ

(PLO)- Hiện tại, các nhà mạng lớn như VNPT và Viettel đã huy động lực lượng khẩn cấp, xuyên đêm khôi phục mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng do bão số 10 và 11.

Nhà mạng ứng cứu xuyên đêm giữa biển nước

Tại Thái Nguyên, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trung tâm chìm trong nước, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, hệ thống điện - viễn thông gần như tê liệt. Ngay trong đêm, VNPT Thái Nguyên kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, điều động nhân lực và thiết bị đến các điểm trọng yếu. Hàng chục máy phát điện dự phòng được tăng cường cho các trạm nút mạng trung tâm nhằm duy trì tín hiệu liên lạc.

Nhân viên kỹ thuật các nhà mạng túc trực và hỗ trợ khôi phục liên lạc 24/7 tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ.

Song song với khắc phục hạ tầng, VNPT còn ưu tiên băng thông cho đường dây nóng, cung cấp thông tin thời tiết, hỗ trợ di dời người dân, đồng thời mở điểm sạc pin miễn phí và cấp phát sim mới cho khách hàng vùng lũ.

Ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, nơi lũ lớn gây sạt lở và mất điện diện rộng, đơn vị này cũng bố trí lực lượng trực chiến 24/24, kịp thời khôi phục các tuyến cáp bị đứt và duy trì liên lạc cho khoảng 10.000 thuê bao Internet.

Cùng thời điểm, Viettel triển khai kế hoạch ứng cứu cấp độ cao nhất. Hơn 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận được điều động tới Thái Nguyên ngay trong đêm, mang theo 50 xuồng máy, drone trinh sát, hàng trăm máy phát điện và 1.000 ắc quy để vận chuyển nhiên liệu, khôi phục trạm phát sóng bị cô lập.

Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu ở Thái Nguyên.

Các kỹ thuật viên bám trụ tại các điểm ngập sâu, kiểm tra nguồn điện, thay ắc quy, phát sóng dự phòng bất chấp mưa lớn, đường sạt lở.

Ngoài ra, Viettel Post cũng huy động nhân sự vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập, góp phần hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Tin công nghệ 25-9: Nhà mạng chủ động ứng phó bão số 9 Ragasa (PLO)- Tin công nghệ 25-9 sẽ có các nội dung như nhà mạng chủ động ứng phó bão số 9 Ragasa, Nano Banana có thể được tích hợp vào Google Photos, ViewSonic đưa công nghệ vào các lớp học, Apple đã có giải pháp cho các vết xước trên iPhone 17 Pro.