Tin công nghệ 25-9: Nhà mạng chủ động ứng phó bão số 9 Ragasa

(PLO)- Tin công nghệ 25-9 sẽ có các nội dung như nhà mạng chủ động ứng phó bão số 9 Ragasa, Nano Banana có thể được tích hợp vào Google Photos, ViewSonic đưa công nghệ vào các lớp học, Apple đã có giải pháp cho các vết xước trên iPhone 17 Pro.

1. Nhà mạng chủ động ứng phó bão số 9 Ragasa

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22-9-2025 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão số 9 Ragasa.

Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cần rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Đại diện Tập đoàn VNPT cho biết đã bổ sung 30 xe phát sóng lưu động, 90 trạm phát sóng dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat, cùng hệ thống Vsat-IP và đường truyền VSAT để bảo đảm thông tin chỉ đạo giữa trung ương và địa phương không bị gián đoạn.

Song song đó, các đơn vị viễn thông cũng tiến hành rà soát toàn bộ hạ tầng, hạ tải trọng những cột anten có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng như thiết bị vô tuyến, cáp quang, MX quang... nhằm sẵn sàng khắc phục nhanh các sự cố có thể xảy ra.

Không chỉ bố trí lực lượng trực 24/7 tại tất cả trạm viễn thông trong vùng bão, VNPT còn chuẩn bị thêm 1.000 nhân lực cùng phương tiện từ các đơn vị ngoài khu vực ảnh hưởng, sẵn sàng chi viện khôi phục mạng lưới sau bão.

Đại diện VNPT nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là duy trì thông tin liên lạc thông suốt giữa trung ương với địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn bản, để hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành phòng chống thiên tai.

2. Nano Banana có thể được tích hợp vào Google Photos

Nano Banana (công cụ chỉnh sửa ảnh AI của Google) từng tạo nên làn sóng trên mạng xã hội nhờ khả năng biến ảnh selfie thành tượng 3D, xóa vật thể, tạo hình ảnh hoặc thêm phông nền phong cảnh. Điểm cộng lớn nhất là công cụ này hoàn toàn miễn phí, không giới hạn quốc gia và có mặt trên mọi phiên bản Gemini, từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Theo đó, trong phiên bản Google Photos 7.47.0.810631069, người dùng đã phát hiện một tùy chọn mới mang tên “Tạo” (Create) trong thanh điều hướng (hiện tại chỉ có sẵn tại Mỹ). Mục này tập hợp các công cụ sáng tạo như tạo ảnh động, ảnh điện ảnh, ghép ảnh, video nổi bật, chuyển ảnh thành video…

Hiện chưa rõ khi nào Nano Banana sẽ chính thức có mặt trên Google Photos toàn cầu. Tuy nhiên, nếu điều này thành hiện thực, người dùng sẽ có thêm một lựa chọn mới để chỉnh sửa hình ảnh nhanh hơn.

Tin công nghệ 25-9: Nano Banana có thể được tích hợp vào Google Photos. Ảnh: Android Authority

3. ViewSonic đưa công nghệ vào các lớp học

ViewSonic vừa công bố chương trình Trường học điển hình Future School tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Hai trường đầu tiên được vinh danh là Hà Nội - Toronto và Quốc tế Westlink, đều thuộc mạng lưới International Schools Partnership (ISP).

Theo thỏa thuận hợp tác, chương trình Future School hướng tới việc đưa các lớp học truyền thống thành môi trường học tập tương tác, nơi công nghệ hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng sinh động, giúp học sinh học tập chủ động hơn. Các giải pháp như màn hình tương tác, nền tảng học tập số hay công cụ quản lý lớp học sẽ được tích hợp, đi kèm các khóa đào tạo cho giáo viên để khai thác tối đa lợi ích.

Ông Eric Wei, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của ViewSonic, cho biết: “Mục tiêu là giúp giáo viên có thêm công cụ để truyền cảm hứng sáng tạo, đồng thời khuyến khích học sinh phát triển tư duy phản biện trong kỷ nguyên số”.

Việc trở thành Future School không chỉ là sự ghi nhận vai trò tiên phong của các trường trong đổi mới giáo dục, mà còn cho thấy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam đang được đẩy mạnh, đưa công nghệ tiến gần hơn đến từng lớp học.

Tin công nghệ 25-9: ViewSonic đưa công nghệ vào các lớp học.

4. Apple đã có giải pháp cho các vết xước trên iPhone 17 Pro

Apple vừa lên tiếng về những vết xước xuất hiện trên mặt trước iPhone 17 Pro đang trưng bày tại các cửa hàng, khẳng định đây không phải là lỗi từ lớp hoàn thiện của máy.

Theo Apple, nguyên nhân xuất phát từ việc vật liệu trên chân đế MagSafe bị mòn, khiến các vết bẩn này có thể xuất hiện khi điện thoại tiếp xúc với chân đế lâu ngày. Apple cho biết, chỉ cần vệ sinh là có thể loại bỏ các vết này và vấn đề cũng từng xảy ra với các mẫu iPhone trước đó, như iPhone 16.

Tuy nhiên, trước đó các cạnh nhôm anod hóa của cụm camera trên iPhone 17 Pro cũng được báo cáo là dễ bị bong tróc hoặc sứt mẻ, để lộ lớp nhôm thô bên dưới. Apple thừa nhận hiện tượng hao mòn thông thường vẫn có thể xảy ra trong quá trình sử dụng, dù thiết kế này đã trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và từng xuất hiện trên nhiều sản phẩm khác của hãng.

Tin công nghệ 25-9: Hiện tại, Apple chưa công bố bất kỳ giải pháp nào cho tình trạng bong tróc lớp phủ ở cụm camera trên iPhone 17 Pro.

