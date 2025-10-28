Cách sử dụng Zalo để báo cáo an toàn hoặc gọi cứu trợ trước tình hình mưa lớn và lũ lụt

(PLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, nhiều tỉnh thành miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ lụt.

Cập nhật tình hình lũ lụt, mưa bão qua Zalo

Lũ trên các sông vượt mức báo động, nhiều khu vực ngập sâu gây khó khăn cho công tác cứu hộ và di dời người dân.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, việc nắm bắt thông tin kịp thời sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc phòng tránh, gia cố nhà cửa hay tìm nơi an toàn.

Theo đó, người dân có thể theo dõi các tài khoản chính thức (Zalo Official Account – Zalo OA) của các cơ quan như:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Tổng đài 1022 Đà Nẵng

Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Ứng dụng what3words: Giải pháp cứu hộ chính xác trong vùng bão lũ (PLO)- Khi xảy ra lũ lụt, đường sá thường bị ngập và địa hình thay đổi nhanh chóng, khiến việc xác định vị trí bằng cách miêu tả thông thường rất khó khăn. Lúc này, ứng dụng what3words sẽ là lựa chọn thích hợp.

Không chỉ cung cấp tin tức trực tiếp trên trang OA, Zalo còn phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi 6 triệu tin nhắn cảnh báo đến người dân tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk vào đêm 27-10.

Các tin nhắn này giúp cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đồng thời hướng dẫn biện pháp ứng phó kịp thời.

Cập nhật thông tin lũ lụt, mưa bão thông qua các trang Zalo OA chính thống.

Báo cáo tình trạng an toàn qua Zalo SOS

Từ ngày 27-10, Zalo đã kích hoạt tính năng SOS tại Huế và Đà Nẵng để hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng. Đây là tiện ích khẩn cấp chỉ được mở trong các sự kiện thiên tai nghiêm trọng. Khi truy cập Zalo, người dùng sẽ thấy thông báo “Bạn có đang an toàn không?” ngay trong cửa sổ tin nhắn.

Với lựa chọn “Chia sẻ tình trạng”, người dân có thể báo “Tôi an toàn” hoặc “Tôi đang khó khăn”, kèm mô tả cụ thể về tình hình.

Người dân vùng lũ lụt có thể đánh dấu an toàn hoặc gửi cứu trợ thông qua Zalo.

Trong khi đó, tùy chọn “Yêu cầu hỗ trợ” sẽ kết nối trực tiếp đến tổng đài quốc gia 112, hệ thống tiếp nhận thông tin thiên tai theo Quyết định 2023/QĐ-TTg, bắt đầu vận hành từ ngày 15-9-2025.

Thống kê trong đợt bão số 10 cho thấy, tổng đài 112 đã tiếp nhận hơn 33.000 cuộc gọi qua Zalo SOS, gần 70.000 người dân chia sẻ “đang gặp khó khăn” và hơn 395.000 người báo “an toàn” chỉ trong 4 ngày.

Cách ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trên ứng dụng VNeID (PLO)- Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt trên ứng dụng VNeID.