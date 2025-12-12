Tin công nghệ 12-12: Giá laptop đang rẻ chưa từng có

(PLO)- Tin công nghệ 12-12 sẽ có các nội dung như giá laptop đang rẻ chưa từng có, xu hướng chọn thiết bị công nghệ như trang sức, Viettel thắng lớn các giải thưởng quốc tế, OpenAI ra mắt ChatGPT 5.2 giữa áp lực cạnh tranh từ Google.

1. Giá laptop đang rẻ chưa từng có

Thị trường laptop toàn cầu đang trải qua giai đoạn hiếm thấy khi giá liên tục giảm mạnh trong suốt năm 2025. Từ MacBook đến laptop Windows và Chromebook, hàng loạt mẫu máy được giảm sâu trong dịp mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các nhà sản xuất, xu hướng này có thể đảo chiều vào năm 2026.

Một trong những ví dụ rõ nhất là MacBook Air. Mẫu M4 mới nhất từng giảm xuống chỉ còn 749 đô la, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết 999 đô la vốn ổn định suốt nhiều năm. Thậm chí, MacBook Air M1 còn bất ngờ được đưa về mức 499 đô la, và đây là máy mới hoàn toàn, không phải hàng tân trang. Những mức giá này từng được xem là điều không thể đối với những thiết bị có logo Apple.

Không chỉ Apple, thị trường Windows cũng chứng kiến nhiều mẫu máy cấu hình mạnh rơi xuống ngưỡng phổ thông. Đơn cử như Dell 14 Plus từng giảm chỉ còn 500 đô la dù sở hữu màn hình 2K, RAM 16 GB và ổ SSD 1 TB. Asus Vivobook 14 dùng chip Snapdragon X cũng liên tục giảm còn 650 đô la.

Tuy nhiên, bức tranh tươi sáng này có thể thay đổi nhanh chóng. Giá RAM DDR5 đang tăng mạnh do nhu cầu cho trung tâm dữ liệu AI, buộc các hãng như Micron chuyển nguồn lực sang sản xuất HBM.

HP cho biết chi phí RAM đã tăng hơn 200% và hãng sẽ phải nâng giá laptop từ giữa năm 2026. Lenovo cũng đang tích trữ linh kiện để đối phó với tình hình khan hiếm. Ngay cả bộ nhớ flash NAND cũng được cảnh báo sẽ thiếu hụt nghiêm trọng trong những năm tới.

Trong bối cảnh đó, 2025 được xem là thời điểm thích hợp để mua laptop, nhưng sang năm 2026, giá máy có thể không còn dễ chịu như hiện nay.

Tin công nghệ 12-12: Giá laptop hiện nay tương đối rẻ, nhưng sang năm sau xu hướng này có thể đảo chiều.

2. Xu hướng chọn thiết bị công nghệ như trang sức

Theo phân tích từ WGSN và Bain and Company, xu hướng “quiet luxury” đang ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cuối năm, trong đó người dùng ưu tiên sản phẩm có độ hoàn thiện cao thay vì chạy theo số lượng. Điều này đã giúp các mẫu điện thoại thủ công được chú ý nhiều hơn.

Tin công nghệ 12-12: Người dùng có xu hướng chọn điện thoại như phụ kiện thời trang.

Đơn cử như dòng Vertu Agent Q, sử dụng khung thép, gốm nung ở 1.200 độ C và da tự nhiên. Thiết bị chính hãng đi kèm hệ thống Concierge và AIGS Agent hoạt động 24/7, đây là điểm khác biệt về dịch vụ so với các sản phẩm công nghệ thông thường. Những yếu tố này được xem là đặc trưng của dòng sản phẩm hướng tới tính thủ công.

Nếu muốn tùy chỉnh theo phong cách cá nhân, người dùng có thể sử dụng dịch vụ bespoke để chọn màu sắc, chất liệu hoặc khắc tên. Thời gian hoàn thiện từ 90 đến 300 ngày tùy mức độ can thiệp, thể hiện yêu cầu cao về quy trình chế tác. Các phiên bản tùy chỉnh được ghi nhận có lượng quan tâm đáng kể trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, xu hướng khắc tên riêng hoặc các ký tự mang ý nghĩa cá nhân lên mặt lưng điện thoại được khá nhiều người ưa chuộng.

Tin công nghệ 12-12: Các dòng smartphone thủ công thường được chọn làm quà tặng cao cấp.

3. Viettel thắng lớn các giải thưởng quốc tế

Viettel vừa được xướng tên tại ba hạng mục của hai giải thưởng viễn thông quốc tế gồm World Communication Awards WCA 2025, và Global Telecoms Awards Glotel 2025. Các giải thưởng mà Viettel nhận được bao gồm quản trị con người, phát triển thị trường và công nghệ số trong vận hành mạng lưới.

WCA là giải thưởng có hơn 20 năm lịch sử do một tạp chí chuyên ngành tại Anh tổ chức, trong khi Glotel là sân chơi quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung, Huawei, NVIDIA và Ericsson. Việc một doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong danh sách đạt giải thể hiện quá trình đánh giá dựa trên chiến lược, mô hình vận hành và mức độ đóng góp công nghệ.

Digital Twin.

Tại WCA 2025, Viettel nhận giải Con người và Văn hóa nhờ mô hình quản trị chú trọng phúc lợi và phát triển kỹ năng cho nhân sự tại 11 thị trường. Theo khảo sát nội bộ, hơn 92% người lao động cho biết họ được khuyến khích chia sẻ và 80% cho rằng môi trường làm việc tôn trọng đóng góp cá nhân.

Lumitel - thương hiệu của Viettel tại Burundi nhận giải Nhà mạng tốt nhất tại thị trường tăng trưởng. Ở quốc gia này, hạ tầng điện và viễn thông còn hạn chế, nhiều khu vực trước đây không có sóng di động. Việc mở rộng vùng phủ sóng và triển khai 5G là những yếu tố giúp Lumitel được ghi nhận.

Tại Glotel 2025, Viettel AI lần đầu đoạt giải Dự án chuyển đổi số xuất sắc nhất với nền tảng Digital Twin. Giải pháp này số hóa cấu trúc trạm BTS, nhận diện thiết bị, phát hiện lỗi hạ tầng và mô phỏng phương án thiết kế, hỗ trợ quá trình vận hành theo hướng tự động và tối ưu chi phí.

Tin công nghệ 11-12: Lumitel, thương hiệu của Viettel tại Burundi nhận giải Nhà mạng tốt nhất tại thị trường tăng trưởng.

4. OpenAI ra mắt ChatGPT 5.2 giữa áp lực cạnh tranh từ Google

OpenAI vừa giới thiệu GPT 5.2 trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gia tăng từ Google, và sự chững lại của ChatGPT. Quyết định ra mắt sớm được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Sam Altman phát đi cảnh báo nội bộ mang tên Code Red, do lo ngại người dùng có thể dịch chuyển sang các mô hình mới như Gemini 3.

GPT 5.2 được thiết kế cho nhu cầu chuyên môn của doanh nghiệp và lập trình viên. Mô hình này sẽ gồm 3 cấp độ, bao gồm Instant phục vụ các tác vụ cơ bản như soạn văn bản và tìm kiếm thông tin. Thinking hướng đến công việc có cấu trúc như lập trình, phân tích tài liệu dài hoặc giải toán. Pro nhắm đến các câu hỏi đòi hỏi độ chính xác cao trong xử lý dữ liệu chuyên sâu.

Giám đốc sản phẩm Fidji Simo cho biết mô hình mới cải thiện đáng kể khả năng tạo bảng tính, xây dựng bài thuyết trình, viết mã, phân tích hình ảnh và đọc hiểu bối cảnh dài. Các dữ liệu nội bộ cũng cho thấy GPT 5.2 Thinking đạt kết quả cao hơn Gemini 3 và Claude Opus 4.5 trong loạt bài kiểm tra tư duy, từ lập trình đến toán học và nhận dạng mẫu.

Bên cạnh đó, OpenAI cho biết phiên bản Thinking giảm khoảng 38% lỗi so với thế hệ trước, giúp mô hình phù hợp hơn với yêu cầu nghiên cứu và sản xuất mã ở quy mô lớn.

Động thái ra mắt GPT 5.2 được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế của OpenAI trong cuộc cạnh tranh AI đang diễn ra quyết liệt.

Tin công nghệ 12-12: OpenAI ra mắt ChatGPT 5.2 giữa áp lực cạnh tranh từ Google.

