Tin công nghệ 8-12: Việt Nam đẩy mạnh đào tạo nhân lực bán dẫn.

1. Việt Nam đẩy mạnh đào tạo nhân lực bán dẫn

Vừa qua, Viettel và Trường ĐH KHTN (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) đã khai giảng khóa đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn, và chuẩn bị nguồn lực cho nhà máy chế tạo chip công nghệ cao đầu tiên đang chờ phê duyệt.

Trong gần 300 giờ đào tạo, học viên sẽ được học các kiến thức chuyên sâu về công nghệ chế tạo chip, kỹ năng làm việc trong môi trường phòng sạch và thực hành các bước trong dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế.

Tại buổi khai giảng, Phó Tổng giám đốc Viettel - Nguyễn Vũ Hà cho rằng đào tạo nhân lực là yếu tố then chốt nếu Việt Nam muốn xây dựng năng lực sản xuất bán dẫn. Ông nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và sản xuất thực tế phụ thuộc nhiều vào đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản.

Đại diện Trường ĐH KHTN đánh giá chương trình là kết quả của quá trình phối hợp giữa trường và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu liên quan đến bán dẫn. Theo đơn vị, nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành này đang tăng nhanh và mô hình hợp tác như trên mang ý nghĩa thiết thực.

Hoạt động đào tạo được xem là bước chuẩn bị nhân lực quan trọng trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy hình thành năng lực công nghệ chiến lược cho giai đoạn mới.

2. One UI 8.5 beta đã có mặt trên Galaxy S25

Đúng như các thông tin đồn đoán trước đó, Samsung hiện đã chính thức mở chương trình thử nghiệm One UI 8.5 cho người dùng Galaxy S25. Bản beta lần này được xây dựng trên Android 16 QPR2 và hiện mới giới hạn tại một số thị trường gồm Hàn Quốc, Đức, Ba Lan, Ấn Độ, Mỹ và Anh.

Người dùng Galaxy S25 có thể đăng ký tham gia thông qua ứng dụng Samsung Members. Sau khi hoàn tất, bản cập nhật One UI 8.5 beta dung lượng khoảng 3,9 GB sẽ hiển thị để tải về.

Công ty lưu ý, dữ liệu trên máy vẫn sẽ được giữ nguyên khi cài đặt. Tuy nhiên, nếu người dùng rời chương trình beta giữa chừng, toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa khi quay về bản chính thức.

Theo ghi chú phát hành, One UI 8.5 mang đến loạt cải tiến đáng chú ý đơn cử như tính năng Quick Share được cải tiến, hỗ trợ Audio Broadcast… Các tùy chọn cá nhân hóa được mở rộng, gồm chỉnh sửa đồng hồ màn hình khóa và làm mới bộ biểu tượng theo phong cách 3D.

Samsung dự kiến sẽ phát hành bản ổn định One UI 8.5 cùng dòng Galaxy S26 vào năm sau.

3. Microsoft chọn Bkav vào danh sách 9 đối tác bảo mật uy tín

Microsoft vừa công bố danh sách 9 nhà cung cấp phần mềm diệt virus uy tín cho hệ sinh thái Windows trên phạm vi toàn cầu.

Defender Antivirus vẫn là lớp bảo vệ mặc định trên Windows. Tuy nhiên, hãng cho biết nhiều tổ chức cần các giải pháp chuyên sâu hơn, từ đó hình thành danh sách đối tác bảo mật uy tín có sản phẩm tương thích với Windows.

Danh sách này giúp người dùng phân biệt các phần mềm được kiểm chứng với những sản phẩm không rõ nguồn gốc vẫn đang xuất hiện trên thị trường.

Đại diện Bkav cho biết việc được Microsoft lựa chọn đồng nghĩa sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe, đặc biệt về khả năng phát hiện và xử lý các loại mã độc, lừa đảo và tấn công tinh vi. BkavPro hiện là phần mềm diệt virus của Việt Nam đạt chứng chỉ AV-TEST, một trong những tiêu chuẩn kiểm định uy tín trên thế giới.

