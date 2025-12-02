Tin công nghệ 2-12: Samsung hé lộ mẫu smartphone gập ba đầu tiên

(PLO)- Tin công nghệ 2-12 sẽ có các nội dung như Samsung hé lộ mẫu smartphone gập ba đầu tiên, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, ChatGPT sắp bắt đầu hiển thị quảng cáo, màn hình tương tác ViewSonic giúp tiết kiệm 32% năng lượng.

1. Samsung hé lộ mẫu smartphone gập ba đầu tiên

Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã chính thức trình làng Galaxy Z TriFold, mẫu smartphone gập ba đầu tiên của hãng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng danh mục thiết bị di động cao cấp.

Thiết bị sở hữu thiết kế gập hai lần, mở ra màn hình chính 10 inch. Khi đóng lại, máy vẫn giữ được độ mỏng chỉ 3,9 mm tại điểm mỏng nhất và trọng lượng 309 g. Hãng cho biết cơ chế gập mới được tối ưu với bản lề Armor FlexHinge hai kích thước, giúp việc đóng mở mượt hơn và hạn chế khoảng hở giữa các nếp gập.

Về phần cứng, TriFold được trang bị Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, pin three cell 5600 mAh và sạc nhanh 45 W. Camera 200 MP đóng vai trò cảm biến chính, kết hợp camera tele 3x và camera góc siêu rộng 12 MP. Mặt ngoài của máy dùng kính Gorilla Glass Ceramic 2, còn khung viền sử dụng hợp kim nhôm Advanced Armor nhằm tăng độ bền nhưng không làm máy dày hơn.

Màn hình lớn 10 inch tạo khác biệt rõ rệt khi sử dụng đa nhiệm. Samsung cho biết người dùng có thể mở ba ứng dụng dọc cùng lúc hoặc tận dụng không gian mở rộng để xem tài liệu, chỉnh sửa nội dung và chạy nhiều tác vụ mà không gián đoạn.

Đáng chú ý, TriFold là thiết bị Galaxy đầu tiên hỗ trợ Samsung DeX độc lập, cho phép mở tối đa bốn không gian làm việc, mỗi không gian chạy đồng thời năm ứng dụng. Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối chuột và bàn phím Bluetooth để tạo thành trạm làm việc di động.

Tất nhiên, máy vẫn được tích hợp bộ công cụ Galaxy AI với các tính năng như Photo Assist, Generative Edit, Sketch to Image và Browsing Assist. Gemini Live cũng được tối ưu cho màn hình lớn, giúp người dùng đặt câu hỏi theo ngữ cảnh và nhận phản hồi trực quan hơn.

Dự kiến Galaxy Z TriFold sẽ lên kệ đầu tiên tại Hàn Quốc từ ngày 12-12, sau đó sẽ mở bán tại các quốc gia khác.

2. Đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt

Trong một động thái nhằm thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng thanh toán không tiếp xúc (contactless) tại Việt Nam, ba đối tác lớn trong ngành tài chính và công nghệ thanh toán là NAPAS, Mastercard và Payoo vừa khởi động chiến dịch khuyến mại quy mô quốc gia.

Chiến dịch mang tên “Chạm liền tay - Deal mê say” chính thức bắt đầu từ tháng 11-2025, và sẽ kéo dài đến hết quý đầu tiên của năm 2026. Với tổng ngân sách đầu tư lên đến hơn 14 tỉ đồng, đây được xem là nỗ lực chung nhằm lan tỏa thói quen sử dụng phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng và bảo mật.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự phủ sóng rộng khắp, với hơn 5.500 điểm bán hàng trên toàn quốc tham gia, từ các chuỗi siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ ăn uống, cho đến các đơn vị kinh doanh sản phẩm công nghệ và bán lẻ. Các ưu đãi sẽ được áp dụng cho chủ thẻ NAPAS và Mastercard khi thực hiện giao dịch “chạm thẻ” tại các máy POS, với mức giảm phổ biến lên đến 15% giá trị hóa đơn, và có thể đạt tối đa 200.000 đồng tùy theo từng nhà cung cấp.

Chiến dịch được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu lớn của người dân trong mùa mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu thúc đẩy thanh toán không tiền mặt của Chính phủ, thông qua việc khuyến khích người dùng trải nghiệm tiện ích của công nghệ thanh toán không tiếp xúc.

3. ChatGPT sắp bắt đầu hiển thị quảng cáo

Mới đây, kỹ sư Tibor Blaho đã tìm thấy các đoạn mã liên quan đến “ads feature” trong bản beta ứng dụng ChatGPT trên Android, nhiều khả năng cho thấy OpenAI đang ấp ủ kế hoạch hiển thị quảng cáo trên ChatGPT.

Các chuỗi mã nhắc đến “search ads”, “search ads carousel” và API quảng cáo, cho thấy quảng cáo có thể xuất hiện trong các truy vấn tìm kiếm hoặc tra cứu sản phẩm.

Hiện tại OpenAI đang cung cấp nhiều gói dịch vụ trả phí như Plus giá 20 USD/tháng, và Pro giá 200 USD/tháng bên cạnh gói miễn phí. Một số thị trường còn có thêm gói Go với chi phí thấp hơn.

4. Màn hình tương tác ViewSonic giúp tiết kiệm 32% năng lượng

Không chỉ gây ấn tượng với chất lượng hình ảnh 4K và hiệu năng mạnh, ViewBoard IFP63 còn là một trong những thiết bị đầu tiên tích hợp bảo mật EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement).

Với chứng nhận EDLA, màn hình IFP63 sẽ được cài đặt sẵn Google Workspace gốc, đi kèm các tính năng bảo vệ như Google Play Protect và mã hóa dữ liệu, đảm bảo mọi thông tin trao đổi trên màn hình đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thiết bị chạy Android 15, được tích hợp bộ xử lý 8 nhân cùng RAM lên đến 32 GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà. Công nghệ cảm ứng PCAP 50 điểm chạm với độ trễ gần như bằng 0 cho cảm giác viết tự nhiên, cùng tính năng Write Away cho phép chú thích ngay lập tức trên mọi nguồn nội dung.

Sản phẩm cũng tối ưu hóa khả năng cộng tác với các phần mềm TeamOne và AirSync để chia sẻ không dây. Đồng thời, việc hỗ trợ đăng nhập một chạm bằng NFC và SSO giúp người dùng truy cập an toàn và cá nhân hóa tức thì.

Đáng chú ý, ViewSonic còn thể hiện cam kết về tính bền vững khi sản phẩm đạt chuẩn EPEAT Gold, được tối ưu hóa để tiết kiệm năng lượng hơn tới 32% so với các thế hệ trước.

