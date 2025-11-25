Hàng triệu danh tính trực tuyến bị đánh cắp, liệu bạn có đang gặp nguy hiểm?

(PLO)- Danh tính số đang trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm mạng, khi các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.

Câu hỏi nhiều người đặt ra là chúng ta đang bị lộ bao nhiêu thông tin và mức độ đe dọa ra sao?

Tờ New York Times dẫn số liệu từ cơ quan chức năng Mỹ cho biết có tới một triệu lao động không giấy tờ đang sử dụng số An sinh Xã hội giả mạo hoặc bị đánh cắp, phần lớn bắt nguồn từ những vụ xâm nhập dữ liệu kéo dài nhiều năm. Đây chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh đánh cắp danh tính vốn ngày càng phức tạp và khó kiểm soát.

Trong khi đó, báo cáo về chi phí vi phạm dữ liệu của IBM, được G2 tổng hợp, cho thấy thiệt hại tội phạm mạng toàn cầu gây ra đã lên đến 10.500 tỉ đô la. Nếu xem đây như GDP của một quốc gia, quy mô của nó chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc, cho thấy mức độ“bành trướng” của nền kinh tế ngầm này.

Danh tính số đang trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm mạng, khi các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn tiếp tục lan rộng trên toàn cầu. Ảnh minh họa: AI

Dữ liệu cá nhân đang nằm ở quá nhiều nơi

Người dùng Internet để lại vô số dấu vết hàng ngày, từ email, số điện thoại, địa chỉ nhà cho đến lịch sinh hoạt, mạng xã hội và thông tin công việc. Những dữ liệu này hình thành qua quá trình đăng ký dịch vụ, tạo tài khoản cũ rồi quên hoặc rò rỉ từ các bên thứ ba.

Từng thông tin riêng lẻ có thể không đáng kể, nhưng khi được ghép lại với nhau, chúng tạo thành một hồ sơ hoàn chỉnh về người dùng. Khi dữ liệu rơi vào tay tội phạm mạng, nguy cơ tấn công lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản hay giả mạo danh tính tăng lên đáng kể.

Lỗ hổng lớn nhất vẫn đến từ người dùng

McAfee mới đây công bố mua lại mảng bảo mật người tiêu dùng của MineOS, nền tảng theo dõi và quản lý dấu vết dữ liệu cá nhân trên Internet. MineOS cho biết đa số người dùng không biết mình đã tạo bao nhiêu tài khoản trong nhiều năm qua, cũng không nắm rõ doanh nghiệp nào đang nắm giữ dữ liệu của họ.

Những dữ liệu nằm rải rác trên hàng chục dịch vụ khác nhau khiến rủi ro tăng cao. Khi người dùng mất kiểm soát, việc bị giả mạo danh tính hoặc trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công có chủ đích chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau thương vụ sáp nhập, McAfee cho biết sẽ tích hợp nền tảng của MineOS vào Trung tâm Bảo vệ, giúp người dùng theo dõi dữ liệu cá nhân đang nằm ở đâu và chủ động yêu cầu xóa khi cần. Mục tiêu là giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đánh cắp danh tính.

Các chuyên gia an ninh mạng khẳng định việc đổi mật khẩu định kỳ, bật xác thực hai bước hoặc sử dụng khóa bảo mật (passkey) chỉ là bước khởi đầu.

