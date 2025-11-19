Tin công nghệ 19-11: Bổ sung hạ tầng CNTT cho giáo dục tiểu học

(PLO)- Tin công nghệ 19-11 sẽ có các nội dung như bổ sung hạ tầng CNTT cho giáo dục tiểu học, cách xem phim Mưa đỏ miễn phí, Tim Cook có thể sẽ từ chức CEO Apple vào năm tới.

1. Bổ sung hạ tầng CNTT cho giáo dục tiểu học

Mới đây, Nestlé Việt Nam đã phối hợp với Bộ GD&ĐT tiếp tục trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học ở Nghệ An và Ninh Bình, tạo điều kiện để học sinh vùng khó tiếp cận công nghệ ngay từ cấp tiểu học.

Ba điểm trường gồm Tiểu học Quang Thành và Tiểu học Viên Thành tại Nghệ An, cùng Tiểu học Liêm Hải tại Ninh Bình, được trang bị mỗi nơi 20 máy tính xách tay. Việc bổ sung phòng máy giúp giáo viên và học sinh có thể dễ dàng tiếp cận CNTT, từ đó tạo nền tảng để các trường tiệm cận chuẩn quốc gia và từng bước hình thành mô hình trường học số.

Cùng với phòng máy tính, Nestlé MILO còn trao tặng gần 3.000 bộ dụng cụ học tập và hơn 2.000 áo khoác nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho năm học mới.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), cho biết việc cung cấp phòng máy đóng vai trò quan trọng với các trường tiểu học vùng khó, giúp giáo viên và học sinh có điều kiện tiếp cận kiến thức, phù hợp định hướng chuyển đổi số toàn ngành.

Đại diện Nestlé Việt Nam, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên chia sẻ, doanh nghiệp kỳ vọng trang thiết bị mới sẽ mở ra trải nghiệm học tập hiện đại hơn, đồng thời khuyến khích trẻ em nuôi dưỡng đam mê khám phá.

Từ năm 2021 đến 2024, chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý và các sáng kiến như Năng Động Việt Nam đã tiếp cận gần 41 triệu học sinh tiểu học tại hơn 40.000 trường. Trong mảng hỗ trợ phòng máy, Nestlé từng đồng hành nhiều điểm trường vùng sâu ở Bắc Kạn và Yên Bái, góp phần mang công nghệ đến gần hơn với học sinh, đặc biệt tại những nơi điều kiện còn hạn chế.

2. Cách xem phim Mưa đỏ miễn phí

Sau khi lập kỷ lục phòng vé với doanh thu 714 tỉ đồng, bộ phim Mưa đỏ chính thức được phát sóng miễn phí trên ứng dụng TV360.

Việc đưa bộ phim lên các nền tảng số được xem là nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh lịch sử đến mọi tầng lớp, đặc biệt là những người chưa từng có điều kiện ra rạp hoặc sống tại khu vực không có hạ tầng chiếu phim.

Phiên bản 4K được cung cấp nhằm bảo đảm trải nghiệm gần với rạp chiếu nhất, giữ nguyên chất lượng hình ảnh mà ê kíp sáng tạo mất nhiều năm xây dựng.

Mưa đỏ tái hiện cuộc chiến đấu tại dòng Thạch Hãn qua góc nhìn gần gũi, tập trung vào những con người trẻ tuổi đối mặt với sợ hãi, mất mát và niềm tin về ngày hòa bình.

Quy mô sản xuất lớn, bối cảnh được tái dựng chi tiết cùng nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm lịch sử có ảnh hưởng rộng rãi nhất những năm gần đây.

3. Tim Cook có thể sẽ từ chức CEO Apple vào năm tới

Theo Financial Times, nguồn tin nội bộ cho biết Apple dự kiến sẽ công bố người kế nhiệm Tim Cook vào năm 2026. Thời điểm này trùng với cuộc họp cổ đông thường niên của Apple, thường diễn ra vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, nhưng năm nay lịch trình có thể thay đổi.

Hằng năm, Apple đều công bố tài liệu ủy quyền giữa tháng 1, xác nhận liệu Cook có được đề cử tái đắc cử chủ tịch hay không. Nếu có thay đổi lãnh đạo, công ty sẽ cần thông báo trước báo cáo tài chính tháng 1, nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo niềm tin cho cổ đông.

Arthur Levinson, chủ tịch lâu năm của Apple, sẽ bước sang tuổi 75 và theo chính sách của Apple, các thành viên hội đồng quản trị sẽ nghỉ hưu ở tuổi này trừ khi được miễn trừ. Nếu Levinson rút lui, Tim Cook, 65 tuổi, được xem là ứng viên sáng giá cho ghế chủ tịch, vai trò thiên về quản trị và giám sát.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn là Cook sẽ giữ chức chủ tịch thuần túy hay chủ tịch điều hành, vị trí cho phép ông tiếp tục ảnh hưởng đến chiến lược hàng ngày, giúp quá trình chuyển giao CEO mới ổn định hơn.

Trong số các ứng viên CEO kế tiếp, John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, nổi lên là lựa chọn hàng đầu. Nếu Cook chuyển sang vai trò chủ tịch nhưng vẫn gắn bó với các quyết định quan trọng, Ternus có thể nắm quyền CEO, đảm bảo sự chuyển giao suôn sẻ, trấn an cả nhân viên và cổ đông.

Việc Tim Cook đứng trước khả năng rút lui đánh dấu một bước ngoặt lớn với Apple, khép lại gần 15 năm dẫn dắt công ty.

