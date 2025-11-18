Cloudflare bị sập, hàng loạt website không thể truy cập

Downdetector, hệ thống giám sát sự cố theo thời gian thực cũng ghi nhận lượng báo cáo tăng đột biến, trong đó có 68% người dùng gặp vấn đề khi kết nối đến server, 24% liên quan đến website…

Cấm dùng thẻ căn cước vào việc này, ai vi phạm có thể bị phạt đến 10 triệu đồng (PLO)- Bắt đầu từ ngày 15-12-2025, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước sẽ bị xử phạt với mức cao hơn theo Nghị định 282/2025/NĐ‑CP của Chính phủ.

Hàng ngàn người dùng báo cáo sự cố liên quan đến Cloudflare. Ảnh: TIỂU MINH

Cloudflare cho biết công ty đã xác định được vấn đề, đồng thời nhấn mạnh rằng một số trung tâm dữ liệu của hãng đang trong quá trình bảo trì theo lịch trình. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng sự cố lần này không chỉ đơn thuần là bảo trì định kỳ mà có thể là một sự cố gián đoạn thực sự.

Đối với người dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam, những hệ thống phụ thuộc vào Cloudflare như CDN, DNS hay WAF có thể gặp truy cập chậm, lỗi trang hoặc gián đoạn tạm thời. Đây cũng là lời nhắc về rủi ro khi quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp hạ tầng duy nhất, nhất là đối với các website và ứng dụng kinh doanh quan trọng.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân chính xác hay thời gian khắc phục hoàn toàn. Những người quản lý website được khuyến cáo nên theo dõi sát sao trạng thái hệ thống, kiểm tra logs truy cập và chuẩn bị các phương án dự phòng để hạn chế tối đa tác động từ sự cố.

Podcast: 5 điều người nộp thuế cần nhớ để không sập bẫy lừa đảo (PLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cá nhân và doanh nghiệp ngày càng tiện lợi nhờ các dịch vụ trực tuyến. Dưới đây là 5 nguyên tắc mà bất cứ người nộp thuế nào cũng cần nhớ để bảo vệ mình trước các thủ đoạn tinh vi.