Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Danh mục

Nhịp công nghệ

Cloudflare bị sập, hàng loạt website không thể truy cập

Tiểu Minh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Tối ngày 18-11, dịch vụ Cloudflare đã bất ngờ gặp sự cố trên toàn cầu, khiến hàng loạt website bị gián đoạn hoặc không thể truy cập.

Downdetector, hệ thống giám sát sự cố theo thời gian thực cũng ghi nhận lượng báo cáo tăng đột biến, trong đó có 68% người dùng gặp vấn đề khi kết nối đến server, 24% liên quan đến website…

Hàng ngàn người dùng báo cáo sự cố liên quan đến Cloudflare. Ảnh: TIỂU MINH
Hàng ngàn người dùng báo cáo sự cố liên quan đến Cloudflare. Ảnh: TIỂU MINH

Cloudflare cho biết công ty đã xác định được vấn đề, đồng thời nhấn mạnh rằng một số trung tâm dữ liệu của hãng đang trong quá trình bảo trì theo lịch trình. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng sự cố lần này không chỉ đơn thuần là bảo trì định kỳ mà có thể là một sự cố gián đoạn thực sự.

Đối với người dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam, những hệ thống phụ thuộc vào Cloudflare như CDN, DNS hay WAF có thể gặp truy cập chậm, lỗi trang hoặc gián đoạn tạm thời. Đây cũng là lời nhắc về rủi ro khi quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp hạ tầng duy nhất, nhất là đối với các website và ứng dụng kinh doanh quan trọng.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân chính xác hay thời gian khắc phục hoàn toàn. Những người quản lý website được khuyến cáo nên theo dõi sát sao trạng thái hệ thống, kiểm tra logs truy cập và chuẩn bị các phương án dự phòng để hạn chế tối đa tác động từ sự cố.

Trở về trang chủ
Tiểu Minh

Tin liên quan

từ khóa :

#Cloudflare #Cloudflare sập #website không thể truy cập

Đọc thêm