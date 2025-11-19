Google ra mắt Gemini 3 và đây là cách sử dụng

(PLO)- Google vừa chính thức ra mắt Gemini 3, mô hình AI được hãng mô tả là thông minh nhất của mình.

Theo chia sẻ từ Sundar Pichai, CEO Google và Alphabet, Gemini 3 là kết quả của gần hai năm phát triển liên tục, kế thừa những khả năng lõi của hai thế hệ trước và đặt trọng tâm vào năng lực suy luận sâu hơn.

Mô hình mới được thiết kế để nắm bắt những gợi ý tinh tế trong yêu cầu của người dùng, đồng thời hiểu rõ bối cảnh để đưa ra câu trả lời súc tích mà không cần nhiều câu lệnh bổ sung.

Gemini 3 cũng là thế hệ đầu tiên được Google tích hợp ngay vào tìm kiếm ở Chế độ AI. Điều này cho phép người dùng nhìn thấy các phản hồi đa phương thức giàu tính trực quan, từ bố cục sinh động đến các module tương tác, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên trực quan hơn.

Ứng dụng Gemini, AI Studio, Vertex AI và Google Antigravity cũng đồng loạt được nâng cấp để khai thác sức mạnh của mô hình mới.

Người dùng Gemini đã có thể sử dụng mô hình Gemini 3. Ảnh: TIỂU MINH

Một trong những điểm nhấn của Gemini 3 là khả năng lập luận đa phương thức. Mô hình có thể tiếp nhận và phân tích văn bản, hình ảnh, video, âm thanh lẫn mã nguồn, đồng thời tạo ra phản hồi phù hợp với ngữ cảnh.

Theo Google, Gemini 3 đạt điểm số nổi bật trong các bài đánh giá như Humanity’s Last Exam, GPQA Diamond và các bài kiểm tra toán học chuyên sâu, qua đó thể hiện năng lực xử lý những vấn đề phức tạp tương đương trình độ nghiên cứu cao cấp.

Gemini 3 Pro đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra. Ảnh: Google

Đối với nhà phát triển, Gemini 3 mở ra cách tiếp cận lập trình mới mang tính “tác nhân”, cho phép AI tự động lập kế hoạch, thực thi và kiểm chứng các tác vụ phần mềm thay vì chỉ hỗ trợ từng bước rời rạc.

Google cho biết Gemini 3 cũng là mô hình được kiểm tra an toàn nghiêm ngặt nhất của hãng, với khả năng chống chèn lệnh, chống lạm dụng và hạn chế xu hướng trả lời theo ý người dùng. Hãng hợp tác cùng nhiều tổ chức độc lập như UK AISI, Apollo, Vaultis và Dreadnode để đánh giá độ an toàn trước khi triển khai rộng rãi.

Gemini 3 hiện đã có mặt cho người dùng phổ thông thông qua ứng dụng Gemini và Chế độ AI trên khung tìm kiếm, đồng thời được cung cấp cho nhà phát triển thông qua Gemini API và Google Antigravity, cũng như doanh nghiệp qua nền tảng Vertex AI.

Chế độ nâng cao Gemini 3 Deep Think sẽ tiếp tục được thử nghiệm thêm trước khi ra mắt chính thức cho người dùng đăng ký Google AI Ultra.

Người dùng có thể chọn Gemini 3 bằng cách bật mô hình Tư duy. Ảnh: TIỂU MINH

