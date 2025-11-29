Tin công nghệ 29-11: iPhone 18 có nguy cơ tăng giá vì điều này

(PLO)- Tin công nghệ 29-11 sẽ có các nội dung như iPhone 18 có nguy cơ tăng giá vì điều này, vì sao quà tặng công nghệ hút giới thượng lưu? Google Wave và những tính năng vượt trước thời đại 2009.

1. iPhone 18 có nguy cơ tăng giá vì điều này

Những tín hiệu mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ có mức giá cao hơn do khan hiếm bộ nhớ.

Theo các báo cáo từ giới phân tích, nguồn cung bộ nhớ hiệu năng cao đang giảm mạnh trong khi nhu cầu tăng đều ở toàn ngành công nghệ. Điều này khiến chi phí đàm phán của Apple với các nhà cung ứng bị đẩy lên, từ đó gây áp lực buộc hãng phải điều chỉnh giá bán.

Một số dự báo cho thấy mức tăng có thể dao động từ 52-105 USD tùy kịch bản thị trường. Trước đó, dòng iPhone 17 đã chứng kiến đợt tăng giá tương tự, tạo nên xu hướng flagship ngày càng đắt đỏ.

Gánh nặng chi tiêu của người dùng có thể tiếp tục nặng nề hơn bởi năm 2026 cũng là thời điểm Apple dự kiến ra mắt thiết bị màn hình gập đầu tiên với tên gọi iPhone Fold. Sự xuất hiện của model mới khiến danh mục sản phẩm cao cấp của hãng tăng thêm.

Mặc dù vậy, Apple vẫn còn một số lợi thế chiến lược. Hãng đang tăng tốc phát triển chip tùy biến, bao gồm dòng A20 và A20 Pro dùng tiến trình 2 nm của TSMC, đồng thời tự sản xuất modem C2 để cắt giảm chi phí trả cho Qualcomm. Các phân tích trước đây cho thấy modem C1 của iPhone 16e giúp Apple tiết kiệm hơn 10 USD cho mỗi thiết bị.

Trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc Apple siết chặt kiểm soát công nghệ bên trong có thể là chìa khóa để hãng cân bằng chi phí, nhưng điều đó vẫn không đủ để đảm bảo iPhone 18 giữ nguyên mức giá hiện tại.

Tin công nghệ 29-11: iPhone 18 có nguy cơ tăng giá vì thiếu hụt bộ nhớ. Ảnh: TIỂU MINH

2. Vì sao quà tặng công nghệ hút giới thượng lưu?

Cuối năm luôn là thời điểm thị trường quà tặng cao cấp sôi động. Xu hướng chung cho thấy, nhu cầu quà biếu đang chuyển dịch từ phụ kiện thời trang sang những thiết bị công nghệ được chế tác thủ công và có khả năng bảo mật tốt. Nhóm sản phẩm này đáp ứng tiêu chí vừa mang tính biểu tượng vừa thể hiện sự tôn trọng dành cho người nhận.

Trong bối cảnh đó, Vertu Agent Q là mẫu smartphone được nhắc tên khá nhiều thời gian gần đây. Sản phẩm thu hút sự quan tâm bởi cách tiếp cận thiên về giá trị chế tác và bảo mật, thay vì chạy theo thông số cấu hình. Thiết bị được hoàn thiện từ khung thép chịu lực, gối gốm nung nhiệt độ cao và bọc da theo kỹ thuật ôm thân máy liền mạch.

Tin công nghệ 29-11: Vertu Agent Q được nhiều người lựa chọn làm quà tặng cuối năm.

Một số chi tiết như cơ chế mở khay SIM mô phỏng cánh chim ưng hay tiếng “click” đặc trưng cho thấy sự chú trọng vào độ chính xác trong lắp ráp.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở hệ thống AIGS Concierge, kết hợp giữa AI và con người để xử lý các yêu cầu theo ý định người dùng. Toàn bộ hoạt động được thực hiện trong môi trường mã hóa riêng biệt, hướng đến nhóm khách hàng coi trọng sự riêng tư.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, lượng người tìm kiếm quà tặng công nghệ độc đáo đã tăng mạnh từ đầu quý IV, trong đó nhiều khách ưu tiên những phiên bản tùy biến da hoặc kim loại quý để tạo dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, trên thị trường cũng xuất hiện các nguồn hàng không rõ xuất xứ, có nguy cơ không kích hoạt được dịch vụ Concierge hoặc không đạt chuẩn bảo mật. Do đó, người dùng cần kiểm tra IMEI, chứng nhận xuất xưởng và chọn đơn vị uy tín để tránh rủi ro tài chính khi tặng quà.

Tin công nghệ 29-11: Nhu cầu quà biếu đang chuyển dịch từ phụ kiện thời trang sang những thiết bị công nghệ được chế tác thủ công và có khả năng bảo mật tốt.

3. Google Wave và những tính năng vượt trước thời đại 2009

Google từng cố gắng tạo ra một nền tảng giao tiếp mới, nhưng Wave đã ra mắt quá sớm so với nhu cầu của người dùng lúc bấy giờ.

Ra mắt năm 2009, Google Wave từng được giới công nghệ xem như bước tiến đột phá khi kết hợp chat, email và tài liệu cộng tác vào cùng một giao diện. Thời điểm đó, việc nhiều người cùng chỉnh sửa một nội dung theo thời gian thực vẫn còn là khái niệm xa lạ.

Wave đã làm được điều mà Google Docs khi ấy chưa thể, nhờ công nghệ Operational Transformation giúp cập nhật từng ký tự ngay lập tức theo thời gian thực.

Ý tưởng của Google không chỉ dừng ở việc tạo ra một công cụ làm việc nhóm. Wave được xây dựng như một giao thức mở, cho phép các máy chủ của bên thứ ba cùng tham gia, tương tự mô hình liên kết liên mạng đang xuất hiện trên các nền tảng phân tán như Mastodon hay Bluesky ngày nay. Google từng kỳ vọng Wave sẽ thay thế email bằng một hệ thống giao tiếp đa phương tiện, linh hoạt và trực quan hơn.

Tuy nhiên, Wave thất bại chỉ sau ba năm. Giao diện khó sử dụng, tốc độ mạng chậm của giai đoạn 2009 khiến trải nghiệm thời gian thực trở nên quá tải. Việc phải đào tạo người dùng để hiểu khái niệm “wave” cũng khiến nền tảng khó mở rộng. Ngay cả Google cũng không tiếp tục đầu tư vào mô hình máy chủ liên kết như kế hoạch ban đầu.

Mặc dù biến mất, những gì Wave mang đến vẫn đang hiện hữu trong các nền tảng làm việc trực tuyến hiện nay. Từ cộng tác thời gian thực đến không gian làm việc linh hoạt, những tính năng của Wave đã trở thành tiêu chuẩn của các phần mềm hiện đại.

Tin công nghệ 29-11: Google Wave và những tính năng vượt trước thời đại 2009.

