(PLO)- Tin công nghệ 17-11 sẽ có các nội dung như Siemens giới thiệu công nghệ giúp metro vận hành nhanh hơn, điện thoại cao cấp trở thành quà tặng cuối năm, Apple sắp thay đổi lịch phát hành iPhone vào năm 2026.

1. Siemens giới thiệu công nghệ giúp metro vận hành nhanh hơn

Mới đây, Siemens Mobility đã trình diễn giải pháp tín hiệu metro thế hệ mới - Signaling X, ngay trong môi trường vận hành mô phỏng thực tế tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore (SRTC).

Điểm nổi bật của Signaling X nằm ở việc các chức năng quan trọng liên quan đến an toàn, như logic điều khiển khóa liên động được triển khai trên phần cứng thương mại tiêu chuẩn (COTS), kết hợp cùng nền tảng DS3 (Distributed Smart Safe System).

Giải pháp này cho phép nhiều đoàn tàu vận hành an toàn ở khoảng cách ngắn hơn, giúp tăng hiệu suất hệ thống lên đến 20% và giảm tiêu thụ năng lượng tới 30%. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều chuyến tàu được vận hành hơn, thời gian chờ ngắn hơn và thân thiện hơn với môi trường.

Ông Marc Ludwig, Tổng Giám đốc Khối Hạ tầng Đường sắt tại Siemens Mobility, nhận định: “Giải pháp hợp nhất nhiều hệ thống tín hiệu trên một nền tảng duy nhất sẽ giúp tăng khả năng kết nối nhờ giao diện mở. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi trình diễn trực tiếp công nghệ trong môi trường thử nghiệm CBTC dành cho metro”.

Cốt lõi của giải pháp là nền tảng DS3 ra mắt năm 2020, cho phép các mạng lưới đường sắt mở rộng dễ dàng, đáp ứng nhu cầu dự phòng và bảo mật mà không cần đầu tư hạ tầng chuyên dụng đắt đỏ.

Tin công nghệ 17-11: Siemens giới thiệu công nghệ giúp metro vận hành nhanh hơn. Ảnh: Siemens Mobility

Cách làm sạch dữ liệu GPLX ngay tại nhà mới nhất năm 2025 (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể khai báo thông tin dữ liệu đăng ký xe, GPLX ngay tại nhà thông qua ứng dụng iHanoi thay vì phải đến trực tiếp cơ quan chức năng.

2. Điện thoại cao cấp trở thành quà tặng cuối năm

Các mẫu smartphone cao cấp đang trở thành lựa chọn phổ biến dịp cuối năm, bởi chúng kết hợp công nghệ hiện đại và thiết kế thủ công, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho người nhận.

Đầu tiên có thể kể đến là Vertu Agent Q, nổi bật với khung thép chịu lực, hơn 320 linh kiện lắp ráp thủ công và lớp da liền mạch. Nền tảng bảo mật và trí tuệ nhân tạo giúp máy trở thành trợ lý cá nhân thực thụ, từ đặt chuyến công tác đến sắp xếp lịch trình, mang lại trải nghiệm vừa công nghệ vừa tinh tế.

Metavertu 2 Max và Quantum Flip cũng là những chiếc smartphone cao cấp thường được giới doanh nhân lựa chọn làm quà cuối năm. Thiết bị có hiệu năng mạnh, bảo mật cao và khả năng cá nhân hóa theo sở thích, từ màu sắc đến vật liệu hoàn thiện, thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống tinh tế.

Với những người yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn cần công nghệ hiện đại, Signature V 4G là lựa chọn phù hợp. Phiên bản mới được tích hợp khả năng kết nối hiện đại, thích hợp làm quà tri ân đối tác.

Theo đại diện Vertu Việt Nam, trước khi mua smartphone cao cấp, người dùng cần kiểm tra kỹ thông số, nguồn gốc và chính sách bảo hành để tránh mua nhầm hàng không chính hãng.

Tin công nghệ 17-11: Các mẫu điện thoại cao cấp như Vertu đang dần trở thành lựa chọn để tặng quà dịp cuối năm.

3. Apple sắp thay đổi lịch phát hành iPhone vào năm 2026

Theo Bloomberg, gã khổng lồ công nghệ Apple dự kiến sẽ thử nghiệm chu kỳ ra mắt mới bắt đầu từ năm 2026.

Cụ thể, mùa thu 2026, Apple dự kiến giới thiệu ba mẫu iPhone cao cấp, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu. Khoảng sáu tháng sau đó, các mẫu iPhone phổ thông như iPhone 18, iPhone 18e, cùng khả năng có iPhone Air nâng cấp, sẽ được tung ra thị trường. Chu kỳ này có thể kéo dài nhiều năm, với số lượng từ 5-6 mẫu máy mới mỗi năm.

Trước đây, Apple thường ra mắt iPhone cao cấp vào tháng 9, rồi đến mẫu rẻ hơn hoặc SE. Cách làm này giúp đơn giản hóa kế hoạch nhưng cũng đặt áp lực lớn lên đội ngũ kỹ thuật, marketing và các nhà cung cấp toàn cầu. Việc thay đổi lịch ra mắt sang chu kỳ hai năm một lần được cho là nhằm ổn định doanh thu quanh năm và giảm căng thẳng cho hệ thống sản xuất.

Chiến lược này cũng giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với Samsung, vốn áp dụng mô hình ra mắt Galaxy S vào đầu năm, sau đó là các dòng màn hình gập giữa năm. Với việc dàn trải thời gian ra mắt, Apple có thể tạo ra nhịp độ sản phẩm cân bằng, tránh cạnh tranh nội bộ giữa các dòng máy cao cấp và phổ thông.

Tin công nghệ 17-11: Apple dự kiến thay đổi lịch ra mắt iPhone mới từ năm sau.

Hình thức tấn công mới khiến nhiều khách sạn Việt Nam điêu đứng (PLO)- Nhiều khách sạn và cơ sở lưu trú trên khắp Việt Nam đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tấn công mạng toàn cầu mang tên ClickFix.