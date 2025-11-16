800 triệu mật khẩu bị xâm phạm, đây là những điều bạn cần biết

(PLO)- Phân tích mới của Specops về cơ sở dữ liệu chứa 800 triệu mật khẩu bị xâm phạm đang phác họa một thực tế đáng lo ngại.

Thói quen đặt mật khẩu theo mùa, nghe thì vô hại nhưng lại mở đường cho các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Theo Forbes, cơ sở dữ liệu bị lộ lần này bao gồm những cụm mật khẩu quen thuộc với người dùng phổ thông, đặc biệt là những cụm gắn với dịp Giáng sinh và mùa đông.

Marcus White, chuyên gia an ninh mạng của Specops, cho biết nhóm phân tích “đã tìm thấy hàng trăm ngàn mật khẩu mang chủ đề lễ hội trong tổng số 800 triệu thông tin đăng nhập bị xâm phạm”. Con số này cho thấy thói quen đặt mật khẩu của nhiều người vẫn mang tính cảm hứng theo mùa, dễ nhớ nhưng cực kỳ rủi ro.

Người dùng hay có thói quen đặt mật khẩu theo mùa, và điều này khiến họ dễ bị tấn công. Ảnh: AI

Khoảng 750.000 mật khẩu theo chủ đề mùa lễ đã được phát hiện. White khẳng định điều này trùng khớp với nghi ngờ lâu nay của nhiều bộ phận CNTT rằng “người dùng có xu hướng chọn các mật khẩu dễ ghi nhớ, và không gì dễ nhớ hơn những dịp lễ”. Khi được lặp lại qua từng năm, những mật khẩu này vô tình trở thành miếng mồi ngon cho hacker vì trùng khớp với các tập dữ liệu cũ đã bị rò rỉ trước đó.

Các mật khẩu kiểu “Giáng sinh”, “Tuyết”, “Ông già Noel” hay “Mùa đông” thường được tạo vào các dịp lễ những năm trước và tiếp tục được tái sử dụng vào năm nay. Điều này khiến người dùng dễ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công brute-force, trong đó tin tặc liên tục thử lại các mật khẩu đã lộ trên hàng loạt tài khoản.

Để đảm bảo an toàn, Specops khuyến nghị người dùng tuyệt đối không sử dụng các mật khẩu có tính gợi nhớ theo mùa hoặc dễ đoán theo ngữ nghĩa. Biện pháp an toàn cơ bản vẫn là sử dụng mật khẩu ngẫu nhiên, đủ dài, độc nhất cho từng tài khoản và không tái sử dụng qua nhiều dịch vụ.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) cũng khẳng định: Thêm ký tự sẽ tăng đáng kể độ an toàn, trong khi việc chèn vài ký tự đặc biệt hay viết hoa chữ cái đầu chỉ mang tính hình thức.

Báo cáo cũng gợi ý việc sử dụng trình quản lý mật khẩu để giảm nguy cơ ghi nhớ sai hoặc lặp lại chuỗi ký tự quen thuộc, đặc biệt là trong bối cảnh mùa mua sắm cuối năm và các lễ hội sắp diễn ra.

Làm gì để hạn chế nguy cơ bị rò rỉ mật khẩu? Không sử dụng lại mật khẩu cho nhiều tài khoản. Một khi một dịch vụ bị xâm nhập, tất cả tài khoản dùng cùng mật khẩu đều có nguy cơ bị chiếm đoạt.

Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) ở mọi nơi có thể, đặc biệt là email, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng.

Sử dụng trình quản lý mật khẩu uy tín để tạo và lưu trữ mật khẩu mạnh, tránh lưu mật khẩu trong trình duyệt hoặc ghi chép thủ công.

Thường xuyên kiểm tra dữ liệu rò rỉ trên các nền tảng như Data Breach Observatory của Proton hoặc Have I Been Pwned để biết sớm nếu tài khoản của mình bị lộ.

Cảnh giác với email và tin nhắn lừa đảo (phishing), vì đây là một trong những phương thức phổ biến nhất để đánh cắp thông tin đăng nhập.

