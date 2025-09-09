(PLO)- Tin công nghệ 9-9 sẽ có các nội dung như Apple đóng cửa hàng trực tuyến trước ngày ra mắt iPhone 17, Samsung trình làng Vision AI tại IFA 2025, bản cập nhật Windows 11 không gây lỗi SSD.

1. Apple đóng cửa hàng trực tuyến trước ngày ra mắt iPhone 17

Khi truy cập Apple Store, người dùng sẽ nhận được thông báo “Chúng tôi đang cập nhật Apple Store. Hãy quay lại sớm nhé” thay cho các nút “Mua” quen thuộc. Đây là động thái quen thuộc của Apple trước mỗi sự kiện lớn nhằm cập nhật hệ thống với các sản phẩm mới.

Theo kế hoạch, sự kiện Awe Dropping sẽ bắt đầu lúc 0h ngày 10-9 theo giờ Việt Nam. Dù Apple chưa xác nhận chính thức, hầu hết các dự đoán đều cho rằng iPhone 17 Air sẽ là tâm điểm. Mẫu iPhone này được cho là sẽ sở hữu thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay, trong khi iPhone 17 Pro Max dự kiến có viên pin lớn hơn, cho thời lượng sử dụng dài hơn 4 tiếng so với thế hệ trước.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng Apple cũng sẽ ra mắt 3 mẫu Apple Watch mới, bao gồm Apple Watch Series 11, Apple Watch SE và Apple Watch Ultra 3, hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến về tính năng và trải nghiệm người dùng.

Việc Apple Store tạm thời đóng cửa càng làm tăng thêm sự háo hức của cộng đồng công nghệ toàn cầu trước giờ ra mắt loạt sản phẩm mới, đặc biệt là thế hệ iPhone tiếp theo.

Tin công nghệ 9-9: Apple đóng cửa hàng trực tuyến trước ngày ra mắt iPhone 17. Ảnh: TIỂU MINH

2. Samsung trình làng Vision AI tại IFA 2025

Tại sự kiện IFA 2025 vừa qua, Samsung đã công bố Vision AI, nền tảng trí tuệ nhân tạo mới cho màn hình và TV thông minh. Điều này đã phản ánh xu hướng “AI hóa” các thiết bị gia đình, biến màn hình thành trung tâm điều khiển thông minh.

Vision AI sử dụng công nghệ AI tạo sinh để hiểu và phản hồi ngữ cảnh, cho phép người dùng tương tác bằng giọng nói tự nhiên thay vì những câu lệnh cứng nhắc.

Hệ thống được tích hợp nhiều tính năng như Live Translate, hỗ trợ dịch trực tiếp nội dung, Generative Wallpaper để tạo hình nền theo yêu cầu, hay chế độ AI Gaming Mode điều chỉnh độ trễ và hình ảnh trong trò chơi.

Theo giới phân tích, việc đưa AI vào TV không đơn thuần là cải tiến hình ảnh hay âm thanh, mà mở ra khả năng biến màn hình thành trung tâm điều khiển các thiết bị trong nhà. Chỉ với một nút bấm, người dùng có thể tìm kiếm, dịch thuật, cá nhân hóa giao diện hoặc kết nối với các thiết bị khác mà không cần chuyển ứng dụng.

Samsung dự kiến triển khai Vision AI thông qua bản cập nhật phần mềm vào cuối tháng 9 tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ và một số thị trường châu Âu.

Tin công nghệ 9-9: Samsung giới thiệu Vision AI tại IFA 2025.

3. Bản cập nhật Windows 11 không gây lỗi SSD

Gần đây, cộng đồng máy tính đang xôn xao vì những thông báo cho rằng bản cập nhật bảo mật KB5063878 (Windows 11 24H2) đã làm hỏng SSD, đặc biệt là các ổ sử dụng bộ điều khiển Phison. Tuy nhiên, kết quả điều tra từ cả Microsoft và Phison lại cho thấy nguyên nhân không phải do bản cập nhật Windows 11, mà là do firmware thử nghiệm chưa hoàn thiện.

Phison đã tự kiểm chứng qua hơn 4.500 giờ thử nghiệm và hơn 2.200 lượt kiểm tra, nhưng không thể tái hiện lỗi SSD như phản ánh. Cả công ty và Microsoft đều khẳng định không tìm thấy bằng chứng cho thấy bản cập nhật gây ra sự cố ổ đĩa trên thiết bị thương mại bán ra thị trường

Theo ghi nhận từ một nhóm cộng đồng DIY PC, lỗi chỉ phát sinh trên những ổ SSD đang chạy firmware thử nghiệm, loại thường chỉ dùng trong phòng lab hay quá trình phát triển, chứ không được phân phối ra thị trường. Khi các thử nghiệm lặp lại trên ổ SSD dùng firmware tiêu chuẩn, sự cố không xảy ra.

Tin công nghệ 9-9: Bản cập nhật Windows 11 không gây hỏng SSD.

