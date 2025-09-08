Tin công nghệ 8-9: Có gì nổi bật trên Samsung Galaxy Tab S11 Ultra vừa ra mắt tại IFA 2025?

(PLO)- Tin công nghệ 8-9 sẽ có các nội dung như có gì nổi bật trên Samsung Galaxy Tab S11 Ultra vừa ra mắt tại IFA 2025?, Google Gemini có thể gây hại cho trẻ em, laptop AI giá rẻ ngày càng phổ biến, lương cao hơn nhờ kỹ năng AI.

1. Có gì nổi bật trên Samsung Galaxy Tab S11 Ultra vừa ra mắt tại IFA 2025?

Samsung vừa chính thức trình làng Galaxy Tab S11 Ultra tại IFA 2025 (sự kiện triển lãm công nghệ tiêu dùng và thiết bị gia dụng lớn nhất châu Âu), đánh dấu bước tiến mới của hãng trên thị trường máy tính bảng cao cấp. Thiết bị gây ấn tượng với màn hình lớn 14,6 inch, viền mỏng và độ hiển thị sắc nét, mang đến trải nghiệm giải trí cũng như làm việc tối ưu cho người dùng.

Galaxy Tab S11 Ultra được trang bị chip MediaTek Dimensity 9400+, bộ vi xử lý mạnh nhất của MediaTek hiện nay, kết hợp cùng RAM 12/16 GB, bộ nhớ trong từ 128 GB đến 1 TB.

Điểm cộng lớn của Tab S11 Ultra là khả năng hỗ trợ bút S Pen với nhiều tính năng sáng tạo, kèm sẵn trong hộp. Máy còn tích hợp sẵn Android 16 cùng giao diện One UI 8.0, giúp tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.

Mặt sau là cụm camera chính 13 MP và camera góc siêu rộng 8 MP, đi kèm theo đó là viên pin 11.600 mAh, cho phép người dùng sử dụng cả ngày dài làm việc, cùng khả năng chống nước, chống bụi đạt chuẩn IP68.

Galaxy Tab S11 Ultra có mức giá khởi điểm khá cao, từ 1.199,99 USD tại Mỹ. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần một thiết bị đa năng, mạnh mẽ nhất hiện nay.

2. Google Gemini có thể gây hại cho trẻ em

Theo báo cáo của tổ chức Common Sense Media, Google Gemini vẫn còn nhiều hạn chế trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các nội dung không phù hợp.

Báo cáo chỉ ra rằng các chế độ dành cho trẻ dưới 13 tuổi và thanh thiếu niên của Gemini thực chất không khác biệt nhiều so với phiên bản dành cho người lớn, ngoài việc bổ sung một số bộ lọc. Dù có thông báo với người dùng trẻ rằng Gemini là “máy tính” chứ không phải “người bạn”, các chuyên gia nhận định cách tiếp cận này vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, Gemini vẫn có thể cung cấp thông tin về các chủ đề nhạy cảm như ma túy, tình dục hoặc rượu cho trẻ vị thành niên. Báo cáo nhấn mạnh, Google đã bỏ qua những yếu tố nền tảng cần thiết để thiết kế một công cụ AI phù hợp cho trẻ em.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn AI thực sự trở thành công cụ hữu ích cho trẻ em, các hãng công nghệ cần xây dựng sản phẩm dựa trên nhu cầu phát triển của trẻ ngay từ đầu.

3. Laptop AI giá rẻ ngày càng phổ biến

Theo thống kê Microsoft Activation Data, tính đến tháng 7-2025, ASUS là hãng dẫn đầu thị phần laptop AI chạy Windows tại Việt Nam, chiếm khoảng 50% tổng doanh số Copilot+ PC.

Vừa qua, ASUS đã tung ra thêm 4 mẫu Vivobook S14/S16 mới, trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon X và AMD Ryzen AI. Laptop có thiết kế kim loại mỏng nhẹ, màn hình OLED, thời lượng pin lâu cùng mức giá chỉ từ 22,99 triệu đồng. Điểm khác biệt nằm ở nền tảng chip, được tinh chỉnh để phù hợp với nhu cầu từng nhóm người dùng.

Vivobook S14/S16 Snapdragon X hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển. Với NPU 45 TOPS, RAM 16 GB LPDDR5X và pin tới 32 giờ, máy có thể xử lý nhiều tác vụ AI cục bộ như Recall, Studio Effects, Live Captions mà không cần Internet. Trọng lượng chỉ từ 1,35 kg, sạc nhanh 60% trong 49 phút, đây là lựa chọn gọn nhẹ cho học tập và công việc.

Trong khi đó, Vivobook S14 Ryzen AI lại phù hợp với người cần tính tương thích cao cho phần mềm chuyên dụng. Chip Ryzen AI thế hệ mới tích hợp NPU 50 TOPS, GPU Radeon 820M/860M, hỗ trợ đa nhiệm.

Cả hai dòng đều đạt chuẩn bền MIL-STD 810H, trang bị bảo mật Microsoft Pluton, camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello cùng nắp che webcam vật lý.

4. Lương cao hơn nhờ kỹ năng AI

Các doanh nghiệp ngày càng sẵn sàng trả lương cao cho những nhân sự sở hữu kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI), kể cả trong các ngành nghề truyền thống như marketing, tài chính, nhân sự hay giáo dục.

Cụ thể, dữ liệu từ Lightcast, sau khi phân tích hơn 1,3 tỉ tin tuyển dụng, cho thấy mức lương cho vị trí yêu cầu kỹ năng AI cao hơn trung bình 28%, tương đương gần 18.000 USD/năm. Nếu ứng viên sở hữu từ hai kỹ năng AI trở lên, mức tăng có thể lên tới 43%.

Một nghiên cứu khác từ Foote Partners chỉ ra rằng, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả lương cao hơn từ 19% đến 23% cho kỹ năng AI thực tế, trong khi chứng chỉ AI chỉ giúp tăng lương khoảng 9% đến 11%. Điều này cho thấy giá trị của năng lực thực chiến vượt trội so với bằng cấp.

Báo cáo Việc làm AI năm 2025 của PwC cũng ghi nhận mức thu nhập của người lao động có kỹ năng AI cao hơn tới 56% so với trung bình, và xu hướng này lan tỏa khắp các lĩnh vực.

Tại Anh, các vị trí yêu cầu kỹ năng AI có mức lương cao hơn 23%, vượt qua giá trị của bằng thạc sĩ (13%), dù vẫn thấp hơn tiến sĩ (33%). Nam và nữ có trình độ AI đều được trả lương cao hơn khoảng 12-13% so với đồng nghiệp không có kỹ năng này.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là phần lớn lao động vẫn chưa kịp nâng cao kỹ năng AI, đặc biệt ngoài lĩnh vực công nghệ.

