Apple giữ im lặng về AI, tập trung phô diễn phần cứng tại sự kiện ra mắt iPhone 17

(PLO)- Sự kiện Awe-Dropping rạng sáng ngày 10-9 đánh dấu màn ra mắt loạt sản phẩm mới của Apple, với tâm điểm là iPhone 17 và mẫu iPhone Air siêu mỏng.

iPhone Air

iPhone Air được xem là tâm điểm của sự kiện khi chỉ mỏng 5,6 mm, phần khung được làm bằng titanium giúp giảm trọng lượng và tăng độ bền.

Máy có màn hình 6,5 inch ProMotion, chip A19 Pro, camera 48 MP Fusion và hỗ trợ eSIM toàn cầu. Mặc dù mỏng nhưng máy vẫn có hiệu năng gần như ngang bằng bản Pro, iPhone Air được xem là nỗ lực của Apple nhằm tạo ra khác biệt về thiết kế trong bối cảnh thị trường smartphone đang bão hòa.

Dự kiến máy sẽ được bán tại Việt Nam từ ngày 19-9, giá khởi điểm 32 triệu đồng cho bản 256 GB, với các màu đen, trắng, vàng nhạt và xanh dương.

So với thị trường quốc tế, người dùng Việt Nam thường có xu hướng mua sớm để bắt trend, đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng. Theo thống kê của một hệ thống bán lẻ, trong 2 tuần đầu sau mở bán, lượng khách nhận máy thường chiếm đến khoảng 60% tổng đơn hàng trong cả đợt mở bán đầu tiên, con số này có thể nói là nhanh hơn so với nhiều thị trường quốc tế.

iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 hướng đến người dùng phổ thông, sử dụng chip A19 mới, pin có dung lượng lớn hơn so với iPhone 16 và màn hình sáng hơn, dễ quan sát ngoài trời. Apple cũng cải tiến camera 48 MP, bổ sung tính năng Swift Camera giúp quay đồng thời camera trước và sau, một thay đổi đáng giá với người thích chia sẻ vlog hoặc clip mạng xã hội.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là hướng đến nhóm người thích sự mạnh mẽ hơn khi được trang bị chip A19 Pro, khung titanium giống iPhone Air nhưng dày hơn để chứa hệ thống camera phức tạp.

iPhone 17 Pro Max đặc biệt nổi bật với ống kính telephoto nâng cấp, cho phép bạn chụp zoom quang học xa hơn và quay phim chi tiết hơn. Đây tiếp tục là lựa chọn cho giới sáng tạo nội dung hoặc người dùng cần thiết bị “đa năng” thay thế máy ảnh nhỏ gọn.

Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ modem C1X, giúp cải thiện tốc độ kết nối và tiết kiệm pin. Thời lượng pin của dòng iPhone 17 được đánh giá tốt hơn so với iPhone 16, nhờ chip mới và tối ưu năng lượng. Nhìn chung, Apple đang tiếp tục tối ưu trải nghiệm sử dụng hơn là thay đổi thiết kế.

Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, trong 3 đợt ra mắt iPhone trở lại đây, đa số người dùng đều chọn phiên bản Pro và Pro Max. Dự kiến với nhiều cải tiến về camera, phiên bản iPhone 17 Pro Max năm nay sẽ tiếp tục thu hút người tiêu dùng, trong khi bản iPhone thường sẽ là lựa chọn phổ biến cho nhóm nâng cấp từ iPhone 12 và 13.

AirPods và Apple Watch thế hệ mới

Apple Watch Series 11 và Ultra 3 có thêm tính năng đo huyết áp, pin tốt hơn và tích hợp sâu với ứng dụng sức khỏe. AirPods Pro 3 được nâng cấp khả năng chống ồn, có dịch trực tiếp và cảm biến nhịp tim, biến tai nghe thành thiết bị hỗ trợ sức khỏe.

AI không phải trọng tâm

Điểm bất ngờ là Apple gần như không đề cập nhiều đến trí tuệ nhân tạo. Apple Intelligence, nền tảng AI công bố hồi tháng 6 chỉ được nhắc sơ lược. Siri không xuất hiện với nâng cấp mới, và các tính năng AI tạo sinh cũng vắng bóng.

Trong khi các đối thủ như Google và Samsung đẩy mạnh AI trên smartphone, Apple dường như chọn hướng đi thận trọng, ưu tiên sự ổn định và quyền riêng tư người dùng trước khi tung ra tính năng mới. Đây có thể là chiến lược dài hạn, nhưng cũng khiến iPhone 17 thiếu điểm nhấn trong cuộc đua AI.

Apple không đề cập nhiều đến AI, chỉ tập trung cải thiện trải nghiệm trên iPhone 17 Pro và các dòng khác.

