Tin công nghệ 10-9: iPhone 17 gây thất vọng khi không có camera tele.

(PLO)- Tin công nghệ 10-9 sẽ có các nội dung như iPhone 17 gây thất vọng khi không có camera tele, POCO C85 lộ diện với mức giá dưới 4 triệu, màn hình lớn, pin 6.000 mAh, phát hiện phần mềm độc hại trên nhiều ứng dụng Mac.

1. iPhone 17 gây thất vọng khi không có camera tele

Apple vừa giới thiệu iPhone 17 với nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và phần cứng, nhưng camera lại là điểm gây tranh cãi. Máy có cụm camera chính và góc rộng đều 48 MP, phiên bản Pro được bổ sung khả năng zoom quang học 4x cùng camera selfie hình vuông mới, giúp người dùng chụp ngang hoặc dọc linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lại không được trang bị camera tele dù có giá lên tới 799 USD, một tính năng khá phổ biến trên các dòng smartphone hiện nay.

Trong khi đó, Google Pixel 10 được trang bị camera tele 5x trên phiên bản có giá tương đương iPhone 17. Tương tự, Samsung Galaxy S25 bản tiêu chuẩn cũng có ống kính tele 3x, điều này đã khiến nhiều người dùng iPhone cảm thấy thất vọng.

Mặc dù vậy, iPhone 17 lại ghi điểm khi hỗ trợ chuẩn WiFi 7 mới nhất. Công nghệ này mở ra tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội, giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm chơi game, gọi video hay tải xuống nội dung dung lượng lớn. Tại Việt Nam, hiện chỉ có nhà mạng FPT triển khai gói cước WiFi 7 cho tốc độ lên đến 10 Gbps, giúp người dùng tận dụng tối đa sức mạnh của những chiếc iPhone đời mới.

Với mức giá khởi điểm 800 USD, iPhone 17 liệu có đủ sức thuyết phục khi thiếu camera tele nhưng lại dẫn đầu về kết nối? Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc người dùng ưu tiên trải nghiệm chụp ảnh hay tốc độ kết nối mạng.

2. POCO C85 lộ diện với mức giá dưới 4 triệu, màn hình lớn, pin 6.000 mAh

POCO C85 thuộc phân khúc smartphone phổ thông, hướng đến nhóm đối tượng người dùng là học sinh, sinh viên… với thiết kế bắt mắt, pin lớn và hiệu năng ổn định.

Điểm nhấn của thiết bị nằm ở viên pin 6.000 mAh (sạc nhanh 33 W), cho thời gian sử dụng lên tới 22 giờ khi xem video hoặc hơn 80 giờ nghe nhạc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy có thể sạc được một nửa dung lượng pin chỉ trong vòng 30 phút, cùng khả năng sạc ngược 10 W.

Mặc dù có mức giá rẻ nhưng POCO C85 vẫn được trau chuốt về thiết kế, mặt lưng có hiệu ứng đổi màu và cụm camera lớn. Đi kèm theo đó là màn hình 6,9 inch HD+, hỗ trợ công nghệ AdaptiveSync tự động điều chỉnh tần số quét từ 60 Hz đến 120 Hz, tối ưu trải nghiệm xem phim, chơi game và đọc sách.

Về hiệu năng, C85 được trang bị chip tám nhân, RAM mở rộng tối đa 16 GB và bộ nhớ hỗ trợ thẻ nhớ đến 1 TB. Máy chạy Xiaomi HyperOS 2 với các tính năng thông minh như Circle to Search, Google Gemini và Xiaomi Interconnectivity, hỗ trợ đồng bộ và chia sẻ dữ liệu dễ dàng.

Cụm camera kép AI 50 MP mang lại ảnh chụp chi tiết, trong khi camera selfie 8 MP có chế độ làm đẹp phù hợp cho nhu cầu mạng xã hội. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị loa công suất lớn, cảm biến vân tay cạnh bên, jack 3.5 mm và chuẩn kháng nước IP64.

Hiện tại POCO C85 đang được bán với giá chỉ từ 3,39 triệu đồng trên các sàn thương mại điện tử.

3. Phát hiện phần mềm độc hại trên nhiều ứng dụng Mac

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Jamf Threat Labs đã tiết lộ một sự thật gây chấn động: Phần mềm độc hại mang tên ChillyHell, đã lọt qua hệ thống kiểm tra tự động của Apple kể từ năm 2021, và tồn tại âm thầm trong nhiều ứng dụng được ký xác nhận, cho đến khi bị phát hiện trong năm 2025.

ChillyHell là loại backdoor modular viết bằng C++, nhắm đến máy Mac dùng chip Intel. Nó giả dạng là một ứng dụng bình thường nhưng thực hiện nhiều hành vi như thu thập dữ liệu hệ thống, duy trì tồn tại, thiết lập kết nối điều khiển từ xa (C2) và thậm chí chỉnh sửa các tệp shell như .zshrc để tái khởi chạy khi cần.

Điều đáng lo ngại nằm ở chỗ Apple từng “vô tình” cấp chứng nhận cho ChillyHell, khiến hệ điều hành macOS không cảnh báo khi người dùng cài đặt.

Chỉ đến khi Jamf phát hiện ra mẫu mã độc gửi lên VirusTotal vào tháng 5-2025, mọi thứ mới được phanh phui, và Apple đã ngay lập tức thu hồi các chứng nhận liên quan.

Để đảm bảo an toàn, người dùng Mac được khuyến nghị chỉ nên tải ứng dụng trên App Store hoặc từ các nhà phát triển đáng tin cậy, đồng thời luôn cập nhật hệ điều hành mỗi khi có thông báo.

