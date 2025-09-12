Việt Nam lần đầu mở bán iPhone 17 và iPhone Air cùng ngày với thế giới

(PLO)- Mới đây, các nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam đã bắt đầu mở cổng đăng ký thông tin dành cho dòng iPhone 17 và iPhone Air.

Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên mở bán iPhone 17 và iPhone Air, cùng các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

iPhone 17 và iPhone Air

Sự kiện Awe Dropping 2025 đánh dấu sự xuất hiện của loạt sản phẩm mới, trong đó nổi bật nhất phải kể đến iPhone 17 series và iPhone Air.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro, RAM 12 GB cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu tiên có mặt trên iPhone, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng chơi game và quay video độ phân giải cao.

Mặt sau của máy là 3 camera 48 MP, hỗ trợ zoom quang 8x, kết hợp màn hình ProMotion 120 Hz chống phản chiếu, giúp nâng trải nghiệm hiển thị và nhiếp ảnh di động lên một tầm cao mới.

Apple sẽ mở bán iPhone 17 và iPhone Air tại Việt Nam vào ngày 19-9.

Trong khi đó, iPhone Air gây chú ý với thiết kế siêu mỏng chỉ 5,6 mm, khung titan cao cấp, phủ Ceramic Shield 2 chống trầy xước và nứt vỡ. Đây là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, hướng đến nhóm người dùng ưa chuộng sự gọn nhẹ và tính di động.

Apple cũng nâng cấp iPhone 17 tiêu chuẩn với màn hình ProMotion 120 Hz, camera trước 24 MP, chip A19 và dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 256 GB. Các mẫu iPhone mới sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc như Tím Oải Hương, Xanh Lam Khói, Trắng cho đến Cam Vũ Trụ và Xanh Đậm.

Các nhà bán lẻ bắt đầu mở đăng ký

Theo công bố, iPhone 17 và iPhone Air sẽ mở đặt trước từ ngày 12-9 và chính thức bán ra tại Việt Nam từ 19-9.

Việc Việt Nam được Apple đưa vào nhóm thị trường mở bán sớm cho thấy sức hút ngày càng tăng của thị trường trong nước. Với lượng người dùng iPhone đông đảo và xu hướng nâng cấp thiết bị mạnh mẽ, iPhone 17 và iPhone Air được dự báo sẽ tạo nên cơn sốt mới ngay khi chính thức lên kệ.

Trao đổi với PLO, đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết hiện hệ thống mở đăng ký thông tin trên website, đi kèm các đặc quyền như thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp và nhiều ưu đãi khác.

Các hệ thống bán lẻ hiện đã bắt đầu mở đăng ký thông tin iPhone 17 và iPhone Air. Ảnh: TIỂU MINH

Tương tự, phía hệ thống Di Động Việt cũng đã chuẩn bị năng lực xử lý chương trình thu cũ đổi mới, kho vận và quy trình giao nhận để sẵn sàng phục vụ khách hàng trong những ngày mở bán đầu tiên.

Trong 3 đợt ra mắt iPhone trở lại đây, đa số người dùng đều chọn phiên bản Pro và Pro Max. Với nhiều cải tiến về camera, nhiều khả năng năm nay phiên bản iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục thu hút người tiêu dùng, trong khi bản iPhone thường sẽ là lựa chọn phổ biến cho nhóm nâng cấp từ iPhone 12 và 13, đại diện hệ thống này nhấn mạnh.

Dự kiến, các hệ thống bán lẻ sẽ mở bán iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air vào ngày 19-9 với mức giá lần lượt là 24,9 triệu đồng, 34,9 triệu đồng, 37,9 triệu đồng và 31,9 triệu đồng, chưa bao gồm các ưu đãi riêng của từng hệ thống, và chương trình trợ giá khi thu cũ đổi mới.

