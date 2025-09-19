(PLO)- Thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm khi iPhone 17 và iPhone Air chính thức mở bán, kéo theo cuộc đua khuyến mãi, giữ hàng và giao máy sớm giữa các nhà bán lẻ.

Thị trường sôi động, đặt trước “cháy hàng”

Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt tại F.Studio by FPT để chờ nhận iPhone 17 và iPhone Air. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia mở bán iPhone sớm nhất, cùng thời điểm với Mỹ và Singapore. Chính điều này càng làm tăng kỳ vọng về trải nghiệm mua hàng và giao hàng đúng hạn. Ảnh: TIỂU MINH



Nhiều người đã xếp hàng tại Minh Tuấn Mobile từ sáng sớm để chờ nhận máy. Ảnh: TIỂU MINH

Hệ thống Di Động Việt cho biết có đến 65% khách chọn iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là phiên bản màu cam. Ảnh: TIỂU MINH

Giá khởi điểm của các mẫu iPhone mới tại Việt Nam như sau: iPhone 17 giá từ 24,9 triệu đồng, iPhone Air từ 31,9 triệu đồng, iPhone 17 Pro từ 34,9 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max là 37,9 triệu đồng cho phiên bản 256 GB.

Phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có thêm camera tele. Cả 3 camera ở mặt sau đều có độ phân giải 48 MP, thiết kế lớn hơn, hiệu năng và pin được nâng cấp để đáp ứng các tác vụ nặng, game, video chuyên sâu.

iPhone Air gây chú ý với thiết kế mỏng nhẹ, và lần đầu tiên có mức dung lượng 1 TB.

Thách thức và kỳ vọng sau ngày ra mắt

Ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ: “So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ”. Ảnh: TIỂU MINH

Người dùng hào hứng trải nghiệm các mẫu iPhone mới trong ngày mở bán. Ảnh: TIỂU MINH

Camera là một trong những yếu tố rất được người dùng quan tâm. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù mở bán rầm rộ nhưng vẫn có một số hạn chế về thời gian giao hàng. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max màu cam cháy hàng, dẫn đến việc giao hàng bị trì hoãn từ 2-4 tuần do lượng đặt hàng vượt quá khả năng cung cấp. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone 17 màu tím oải hương được nhiều khách hàng lựa chọn. Đại diện hệ thống Di Động Việt nhận định, thị trường Việt Nam năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của iPhone 17 khi nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. Ảnh: TIỂU MINH

Tính đến hết 18-9, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được 18.000 đơn đặt hàng trước iPhone 17 và iPhone Air sau 1 tuần mở đặt hàng, cao hơn gần 12% so với đơn đặt trước của thế hệ iPhone 16 Series năm ngoái. Năm nay, iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỉ trọng lớn đơn hàng.

Tuy nhiên, sức mua lớn ngay từ những ngày đầu được xem là dấu hiệu tốt cho thị trường cao cấp nói chung, và dòng iPhone nói riêng tại Việt Nam. Các nhà phân tích nhận định nhu cầu nâng cấp thiết bị, từ người dùng hiện tại muốn có các tính năng mới như AI, camera tốt hơn, màn hình đẹp hơn là động lực chính.

Ngoài ra, sự tin tưởng vào thương hiệu và hệ sinh thái Apple vẫn là yếu tố giúp người dùng chi nhiều hơn cho sản phẩm mới.

iPhone 17 Pro Max màu cam cháy hàng. Ảnh: TIỂU MINH

Người dùng trải nghiệm và nhận máy sớm trong ngày mở bán. Ảnh: TIỂU MINH

