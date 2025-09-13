Tin công nghệ 13-9: iPhone Air cung cấp một tính năng mới chưa từng thấy ở iPhone có camera đơn

(PLO)- Tin công nghệ 13-9 sẽ có các nội dung như Phone Air cung cấp một tính năng mới chưa từng thấy ở iPhone có camera đơn, Payoo và JCB mong muốn thúc đẩy thanh toán số, Apple cảnh báo phần mềm gián điệp tấn công iPhone.

1. iPhone Air cung cấp một tính năng mới chưa từng thấy ở iPhone có camera đơn

Apple vừa ra mắt iPhone Air, đánh dấu bước tiến lớn với chế độ chân dung trên dòng iPhone chỉ có một camera sau. Trước đây, các mẫu như iPhone XR, iPhone SE hay iPhone 16e chỉ hỗ trợ chụp chân dung đối với người và thú cưng, hạn chế sáng tạo cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động.

Tuy nhiên, bắt đầu từ iPhone Air, người dùng có thể chụp ảnh chân dung bất kỳ chủ thể nào, từ hoa lá, đồ vật cho tới món ăn, thay vì bị giới hạn như trước.

Ngoài ra, máy còn tự động lưu thông tin độ sâu khi chụp ảnh thông thường, cho phép người dùng chuyển sang chế độ chân dung bất cứ lúc nào mà không cần thiết lập trước.

Tin công nghệ 13-9: Dự kiến iPhone Air sẽ được mở bán tại Việt Nam từ ngày 19-9.

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air tại Việt Nam (PLO)- Bắt đầu từ tối ngày 12-9, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đồng loạt mở đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air.

2. Payoo và JCB mong muốn thúc đẩy thanh toán số

Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy năm 2024, số lượng giao dịch qua kênh điện tử tại Việt Nam đã tăng trên 30% so với cùng kỳ. Cùng với sự mở rộng của ví điện tử, QR code và thẻ quốc tế, thị trường thanh toán trong nước đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tài chính và công nghệ.

Vừa qua, Payoo đã phối hợp với JCB Việt Nam triển khai chương trình “JCB Happy Weekend” từ tháng 9-2025 đến tháng 3-2026. Hoạt động này nhằm khuyến khích người dùng sử dụng thẻ và các phương thức thanh toán số trong bối cảnh xu hướng không tiền mặt ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

Theo đó, chương trình này sẽ được áp dụng tại hơn 2.000 cửa hàng chấp nhận thanh toán qua Payoo, bao gồm nhiều lĩnh vực từ bán lẻ, thời trang, công nghệ cho đến ẩm thực.

Đại diện Payoo cho biết mục tiêu chính của chương trình là gia tăng trải nghiệm mua sắm liền mạch cho người dùng thẻ JCB, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy việc thay đổi thói quen chi tiêu từ tiền mặt sang kênh số.

Có thể thấy, việc JCB và Payoo bắt tay phản ánh nỗ lực của các bên trong việc bắt kịp xu thế đó, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình dịch chuyển sang nền kinh tế số mà Chính phủ đang định hướng.

Tin công nghệ 13-9: Payoo và JCB mong muốn thúc đẩy thanh toán số.

3. Apple cảnh báo phần mềm gián điệp tấn công iPhone

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Apple đã 4 lần cảnh báo người dùng về các đợt tấn công bằng phần mềm gián điệp, nhắm vào các cá nhân nổi tiếng như nhà báo, luật sư, chính trị gia và nhà hoạt động xã hội.

Điểm đáng chú ý là các cuộc tấn công này sử dụng lỗ hổng “zero-click” và “zero-day”, cho phép kẻ tấn công xâm nhập thiết bị mà không cần bất kỳ thao tác nào từ phía người dùng. Theo Apple, các công cụ gián điệp như Pegasus và Predator đã được sử dụng để thu thập dữ liệu quy mô lớn.

Dù nguy cơ với người dùng phổ thông không cao, nhưng người dùng vẫn nên cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất và duy trì các thói quen bảo mật cơ bản. Nếu thuộc nhóm có nguy cơ bị tấn công cao, bạn có thể bật Lock Mode trên iPhone để hạn chế bị theo dõi khi sử dụng iPhone.

Tin công nghệ 13-9: Apple cảnh báo phần mềm gián điệp tấn công iPhone. Ảnh: TIỂU MINH

Bật các tính năng này sẽ giúp bạn hạn chế bị đọc lén tin nhắn Zalo (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể hạn chế được việc bị người khác đọc lén tin nhắn Zalo.