(PLO)- Tin công nghệ 12-9 sẽ có các nội dung như Apple Watch có thể cảnh báo khi huyết áp tăng cao, Samsung trình làng ổ SSD lên tới 8 TB, Alibaba ra mắt AI mã nguồn mở mạnh gấp 10 lần thế hệ trước đó.

1. Apple Watch có thể cảnh báo khi huyết áp tăng cao

Apple vừa chính thức nhận được sự chấp thuận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho tính năng cảnh báo tăng huyết áp trên các mẫu Apple Watch mới, dự kiến sẽ được triển khai ngay trong tuần tới.

Đây là bước tiến quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên một thiết bị đeo tay phổ biến như Apple Watch có thể chủ động thông báo cho người dùng về nguy cơ huyết áp cao, một trong những yếu tố hàng đầu gây đột quỵ và bệnh tim mạch.

Theo thông tin từ Apple, tính năng này sẽ có mặt trên Apple Watch Series 9, Ultra 2 trở lên thông qua bản cập nhật watchOS 26. Khi phát hiện các chỉ số huyết áp vượt ngưỡng an toàn, đồng hồ sẽ gửi cảnh báo trực tiếp đến người dùng, đồng thời gợi ý các biện pháp theo dõi hoặc liên hệ với chuyên gia y tế.

Để đảm bảo độ chính xác, Apple nhấn mạnh rằng người dùng vẫn nên đo huyết áp bằng thiết bị y tế chuyên dụng khi nhận được cảnh báo.

Động thái này không chỉ giúp người dùng kiểm soát sức khỏe tốt hơn mà còn củng cố vị thế của Apple Watch như một thiết bị y tế cá nhân hóa, bên cạnh các tính năng theo dõi nhịp tim, phát hiện té ngã, đo điện tâm đồ (ECG) đã có.

Tin công nghệ 12-9: Apple Watch có thể cảnh báo khi huyết áp tăng cao.

Việt Nam lần đầu mở bán iPhone 17 và iPhone Air cùng ngày với thế giới (PLO)- Mới đây, các nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam đã bắt đầu mở cổng đăng ký thông tin dành cho dòng iPhone 17 và iPhone Air.

2. Samsung trình làng ổ SSD lên tới 8 TB

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa bổ sung phiên bản 8 TB cho dòng SSD 9100 PRO, sử dụng giao diện PCIe 5.0, hướng tới nhóm người dùng đòi hỏi tốc độ và không gian lưu trữ lớn.

Theo công bố, phiên bản 8 TB có tốc độ đọc tuần tự lên tới 14.800 MB/s và ghi tuần tự 13.400 MB/s, nhanh gần gấp đôi so với thế hệ 990 PRO trước đó. Hiệu suất đọc/ghi ngẫu nhiên cũng được cải thiện, đạt tới 2,2 triệu IOPS và 2,6 triệu IOPS, phù hợp với các tác vụ xử lý dữ liệu khối lượng lớn.

Ngoài dung lượng mở rộng, thiết kế của ổ cũng được chú trọng để tránh quá nhiệt. Phiên bản này có tản nhiệt dày 11,25 mm, tương thích với PlayStation 5, trong khi các bản nhỏ hơn phù hợp với nhiều dòng PC, laptop và máy chơi game console khác.

Công ty cho biết hiệu suất năng lượng trên 9100 PRO 8 TB cũng cải thiện gần 50% so với dòng tiền nhiệm, nhờ giải pháp quản lý nhiệt mới. Với dung lượng này, người dùng có thể cài đặt tới khoảng 80 tựa game PC phổ biến (theo thống kê dung lượng trung bình của Steam năm 2024). Dự kiến model này sẽ được bán với giá khoảng 27,9 triệu đồng.

Tin công nghệ 12-9: Samsung trình làng ổ SSD lên tới 8 TB.

3. Alibaba ra mắt AI mã nguồn mở mạnh gấp 10 lần

Alibaba vừa công bố mẫu AI thế hệ mới mang tên Qwen3-Next mạnh gấp 10 lần so với thế hệ trước, nhưng chỉ cần 1/10 chi phí để xây dựng và vận hành.

Đáng chú ý, tập đoàn này cũng quyết định mở mã nguồn Qwen3-Next, cho phép cộng đồng và doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận, tùy biến và triển khai AI theo nhu cầu riêng.

Qwen3-Next được phát triển với hàng loạt cải tiến về kiến trúc, giúp tối ưu hóa hiệu suất tính toán và khả năng học sâu, đồng thời giảm đáng kể lượng tài nguyên cần thiết.

Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn mở rộng cơ hội ứng dụng AI vào thực tế, từ chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu lớn đến tự động hóa sản xuất.

Tin công nghệ 12-9: Alibaba ra mắt AI mã nguồn mở mạnh gấp 10 lần thế hệ trước đó.

Ứng dụng VNeID 2.2.2 ra mắt với một số tính năng mới (PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.2, hỗ trợ tích hợp hộ chiếu cá nhân, giấy đăng ký tàu cá, bằng cấp, học bạ… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.