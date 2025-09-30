Cách ghi âm cuộc gọi trên iPhone mới nhất năm 2025

(PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 26, Apple đã mở rộng tính năng ghi âm cuộc gọi với khả năng phiên âm, dịch trực tiếp và tóm tắt nội dung.

Tính năng ghi âm cuộc gọi lần đầu xuất hiện trên iOS 18.1 (tháng 10-2024) và đến nay vẫn phụ thuộc vùng và ngôn ngữ. Nếu thiết bị nằm trong khu vực được hỗ trợ, bạn có thể ghi âm ngay trong ứng dụng Điện thoại, không cần app bên thứ ba hay thiết bị ngoài. Nếu không, iOS sẽ không hiển thị tuỳ chọn này.

Kiểm tra các khu vực hỗ trợ

Để kiểm tra quốc gia bạn đang sinh sống có hỗ trợ tính năng ghi âm trên iPhone hay không, bạn có thể truy cập vào trang “feature availability” tại đây https://www.apple.com/ios/feature-availability/ . Nếu quốc gia của bạn nằm trong danh sách này, tính năng ghi âm sẽ có sẵn và ngược lại.

Cách ghi âm cuộc gọi trên iPhone

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Điện thoại, thực hiện cuộc gọi hoặc trả lời cuộc gọi. Trên màn hình đang hiển thị, người dùng chỉ cần chạm vào nút More (thêm) - Call Recording (ghi âm cuộc gọi).

Không giống như các thiết bị Android, khi bấm nút ghi âm trên iPhone, cả hai bên sẽ nhận được thông báo âm thanh cho biết cuộc gọi đang được ghi lại.

Cách ghi âm cuộc gọi trên iPhone chạy iOS mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

Cuộc gọi diễn ra bình thường, iPhone sẽ tự lưu âm thanh khi bạn kết thúc cuộc gọi hoặc bấm Stop. Toàn bộ bản ghi được lưu trong ứng dụng Notes, thư mục Call Recordings (ghi âm cuộc gọi).

Để nghe lại, bạn chỉ cần vào ứng dụng Notes (ghi chú) - Call Recordings (ghi âm cuộc gọi). Khi bấm vào nút More (thêm), người dùng có thể kích hoạt thêm tính năng phiên âm, chia sẻ, lưu lại file âm thanh ở nơi khác…

Cách nghe lại file ghi âm cuộc gọi trên iPhone trong ứng dụng Notes (ghi chú). Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu iPhone đã được bật Apple Intelligence, hệ thống sẽ tự động tạo ra bản tóm tắt cuộc gọi, điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn chỉ cần các điểm chính, chẳng hạn như các đầu việc sau cuộc họp hoặc ý chính trong buổi phỏng vấn.

Giải pháp thay thế nếu iPhone không hỗ trợ ghi âm cuộc gọi

Nếu iOS không hiển thị ghi âm ở khu vực của bạn hoặc bạn dùng phiên bản iOS cũ, vẫn có các phương án khác.

- Rev Call Recorder (chỉ ở Mỹ): miễn phí, không quảng cáo, không giới hạn thời lượng, ghi âm chất lượng cao qua ứng dụng.

- Google Voice (chỉ ở Mỹ): ghi âm cuộc gọi đến bằng cách bấm phím “4”, file audio xuất hiện trong hộp thư Google Voice. Tính năng chỉ áp dụng cho cuộc gọi đến và phụ thuộc loại tài khoản.

- Máy ghi âm ngoài: kết nối qua USB‑C/Lightning, hoặc đặt máy ghi âm cạnh điện thoại ở chế độ loa ngoài, chất lượng tuỳ môi trường.

- Dùng loa ngoài + thiết bị thứ hai: đặt cuộc gọi ở chế độ loa ngoài và dùng thiết bị khác với ứng dụng Voice Memos để ghi, chất lượng thường không bằng các lựa chọn khác.

