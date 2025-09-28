Tin công nghệ 28-9: iPhone 17 Pro đã làm được điều mà chưa có chiếc iPhone nào từng làm được trước đây.

(PLO)- Tin công nghệ 28-9 sẽ có các nội dung như iPhone 17 Pro đã làm được điều mà chưa có chiếc iPhone nào từng làm được trước đây, máy tính bảng giá rẻ cho sinh viên, trí tuệ công nghiệp bước vào giai đoạn mới, mẫu smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

1. iPhone 17 Pro đã làm được điều mà chưa có chiếc iPhone nào từng làm được trước đây

Tối qua, trận Detroit Tigers gặp Boston Red Sox tại Fenway Park (phát trên Apple TV+ trong loạt Friday Night Baseball), iPhone 17 Pro lần đầu tiên được dùng trong quy trình phát sóng thể thao chuyên nghiệp trực tiếp.

Theo Apple, iPhone 17 Pro được triển khai để ghi hình lối chơi trực tiếp và các khoảnh khắc quanh sân: buổi tập đánh bóng, phần giới thiệu cầu thủ, khu vực dugout và bầu không khí trên khán đài. Thiết bị mang lại chất lượng video đúng kỳ vọng của người hâm mộ, đồng thời mở ra góc quay độc đáo nhờ kích thước nhỏ gọn và tính cơ động.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro được bố trí ở 4 vị trí ngay trong Fenway, bao gồm dugout chủ nhà và cả bên trong Green Monster, bức tường huyền thoại ở sân trái. Nhờ đó, ekip có thể lấy nhiều góc quay khác nhau quanh sân. Trong trận, Apple cũng chèn overlay để thông báo cho khán giả khi cảnh quay đang sử dụng camera iPhone 17 Pro.

Apple cho biết bước đi này tiếp nối các nâng cấp sản xuất đã áp dụng cùng MLB như drone trong sân, đồ họa xác suất thời gian thực, camera gắn mũ/giáp trọng tài, mic cầu thủ, “megalodon camera”… Mục tiêu là nhằm tăng chất lượng truyền hình và tính nhập vai của người xem.

Các thông số kỹ thuật cụ thể của iPhone 17 Pro dùng trong trận (ống kính, thiết lập màu, codec, workflow truyền dẫn, phụ kiện gimbal/rig, hệ thống âm thanh, thời lượng pin, bảo vệ chống mưa/va đập) không được tiết lộ.

2. Máy tính bảng giá rẻ cho sinh viên

Galaxy Tab A11 hướng đến nhóm người dùng muốn sở hữu một chiếc máy tính bảng giá rẻ nhưng vẫn có trải nghiệm mượt mà, và hỗ trợ cập nhật lâu dài.

Máy được trang bị màn hình 90 Hz, cho hình ảnh mượt khi lướt web, xem phim hay chơi game. Đi kèm theo đó là hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos, RAM lên đến 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB (hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 2 TB), cho phép người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu, hình ảnh và video trong đời sống hàng ngày.

Dù có mức giá rẻ nhưng Galaxy Tab A11 vẫn được hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 thế hệ, cùng nền tảng bảo mật Samsung Knox đạt chuẩn doanh nghiệp, giúp bảo vệ dữ liệu tốt hơn. Đi kèm theo đó là các tính năng hỗ trợ học tập như Math Solver trong Samsung Notes.

Hiện Galaxy Tab A11 đang được bán với giá 3,9 triệu đồng (WiFi) và 5,49 triệu đồng (LTE) cho hai màu xám, bạc. Với sự kết hợp giữa giá cả và thời gian hỗ trợ cập nhật, máy có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai cần một thiết bị để phục vụ học tập và giải trí mà không cần chi tiêu quá nhiều.

3. Trí tuệ công nghiệp bước vào giai đoạn mới

Tại sự kiện Huawei Connect 2025 ở Thượng Hải, Huawei đã giới thiệu lộ trình ba bước “ACT” (Assess - Calibrate - Transform) nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Đây được xem là định hướng giúp AI thoát khỏi phạm vi thử nghiệm, tiến tới triển khai ở quy mô lớn.

Theo ông Leo Chen, Phó Chủ tịch Cấp cao của Huawei, doanh nghiệp hiện đối diện ba thách thức chính: Biến đầu tư AI thành giá trị kinh doanh thực tế, khai thác dữ liệu nội bộ hiệu quả và triển khai AI ở quy mô công nghiệp.

Huawei đề xuất giải pháp thông qua việc lựa chọn đúng kịch bản ứng dụng, huấn luyện mô hình từ dữ liệu chuyên sâu và bảo đảm AI vận hành an toàn, bền vững.

Minh chứng là các dự án hợp tác trong ngân hàng, điện lực và y tế. Chẳng hạn, hệ thống “MegaWatt” do China Southern Power Grid phát triển trên nền tảng Ascend đã giúp kiểm tra đường dây điện chính xác hơn 90%. Trong y tế, giải pháp hồ sơ bệnh án bằng AI chỉ mất khoảng một giây để hoàn thành, rút ngắn đáng kể thời gian khám chữa bệnh.

Cùng với ACT, Huawei và đối tác công bố 9 giải pháp công nghiệp thông minh, từ y tế, ngân hàng, logistics đến năng lượng và sản xuất. Đây được coi là bước tiến quan trọng hướng tới “trí tuệ công nghiệp”, giai đoạn mà AI không chỉ hỗ trợ, mà còn tái định hình toàn bộ quy trình vận hành.

4. Mẫu smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Theo trang web tiếng Trung của Xiaomi, công ty đã bỏ qua thế hệ “Xiaomi 16” để đồng bộ cách đánh số, và cạnh tranh trực tiếp với Apple.

Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max có màn hình phụ AMOLED 2,7 inch ở mặt sau, hỗ trợ tần số quét biến thiên 1-120 Hz. Khi ở chế độ chờ, màn hình hiển thị đồng hồ đơn giản tương tự trải nghiệm “luôn bật” (always-on). Ngoài thời gian, màn hình sau có thể hiển thị thông báo, tiện ích, điều khiển nhạc, mã QR, cuộc gọi và một số chức năng khác.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng màn hình phụ để làm kính ngắm khi chụp ảnh bằng camera sau.

