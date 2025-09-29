iPhone cũ giảm giá mạnh sau khi iPhone 17 ra mắt

(PLO)- Thị trường iPhone cũ giảm giá mạnh sau khi iPhone 17 và iPhone Air được mở bán tại Việt Nam, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm với chi phí phù hợp.

Năm nay, Việt Nam được Apple đưa vào nhóm thị trường mở bán sớm iPhone 17 và iPhone Air, gần như cùng thời điểm với Mỹ, châu Âu và Singapore.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, ngay trong tuần đầu mở bán, lượng đơn đặt trước iPhone 17 và iPhone Air tăng mạnh, phản ánh nhu cầu nâng cấp của người dùng. Nguồn cung iPhone cũ cũng dồi dào hơn nhờ chính sách “Thu cũ - Đổi mới”, khi nhiều khách hàng bán lại thiết bị để lên đời máy mới.

iPhone 17 ra mắt khiến iPhone cũ giảm giá, giúp người dùng dễ tiếp cận. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone cũ giảm giá sâu

Đại diện hệ thống Viện Di Động cho biết, sau khi iPhone 17 ra mắt, lượng khách tìm mua iPhone cũ tăng khoảng 15% so với tháng trước. Các mẫu được quan tâm nhiều nhất có thể kể đến như iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, cùng các bản tiêu chuẩn như iPhone 14 Plus hay iPhone 15.

Nguyên nhân là giá các dòng flagship đời trước được điều chỉnh mạnh để cạnh tranh. iPhone 16 Pro Max cũ hiện đang được bán với giá chỉ 23,5 triệu đồng, iPhone 16 Pro giá 20,5 triệu đồng, trong khi iPhone 15 Pro Max đã qua sử dụng chỉ còn khoảng 22 triệu đồng. Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 11 Pro cũ được rao bán từ 4,5 triệu đồng.

Nhiều mẫu iPhone cũ được điều chỉnh lại giá bán.

Các mẫu iPhone phổ thông như iPhone 13, iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus vẫn hút khách nhờ hiệu năng ổn, camera tốt và khả năng cập nhật iOS lâu dài.

iPhone 13 với chip A15 Bionic có giá từ 7 triệu đồng, trong khi dòng máy nhỏ gọn iPhone 12 Mini chỉ còn khoảng 3,3 triệu đồng, phù hợp với người mới trải nghiệm hệ sinh thái Apple.

Xu hướng mua thiết bị đã qua sử dụng

Việc Việt Nam được mở bán iPhone 17 và iPhone Air cùng lúc với các thị trường lớn cho thấy tầm quan trọng của thị trường này trong chiến lược toàn cầu của Apple. Điều đó đồng nghĩa người dùng trong nước sẽ có cơ hội tiếp cận sớm sản phẩm mới, thay vì phải chờ hàng xách tay như nhiều năm trước.

Bên cạnh đó, việc này cũng giúp giá bán các mẫu iPhone cũ giảm mạnh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc những người muốn tiết kiệm chi phí.

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết, ở thời điểm hiện tại, việc mua iPhone cũ đang trở thành xu hướng khi vừa có thể mang lại hiệu năng tốt, vừa giúp tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ so với model mới. Trong khi đó, nhóm khách hàng sẵn sàng chi cho iPhone 17 lại thúc đẩy vòng quay “thu cũ - đổi mới”, giữ cho thị trường iPhone tại Việt Nam luôn sôi động.

