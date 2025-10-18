Các mẫu laptop AI và laptop gaming giảm giá trong tháng 10

(PLO)- Thị trường laptop trong nước đang bước vào giai đoạn sôi động khi hàng loạt nhà bán lẻ tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu trước mùa mua sắm cuối năm.

Theo ghi nhận tại FPT Shop, trong tháng 10, nhiều mẫu laptop AI và gaming đang được giảm giá lên đến 10%. Đây được xem là một trong những đợt điều chỉnh giá đáng chú ý nhất kể từ đầu năm, đặc biệt trong bối cảnh laptop trang bị chip AI bắt đầu phổ biến hơn tại Việt Nam.

Đại diện hệ thống cho biết, xu hướng người dùng tìm kiếm thiết bị có thể xử lý các tác vụ AI và đồ họa tăng mạnh trong quý IV, trong khi nhóm laptop gaming vẫn giữ doanh số ổn định nhờ hiệu năng mạnh, phục vụ cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.

3 mẫu smartphone tầm trung đáng mua dưới 8 triệu đồng (PLO)- Phân khúc smartphone tầm trung đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt, thay vì chạy đua cấu hình, các hãng tập trung vào pin, sạc nhanh và độ bền thực tế.

Nhiều mẫu laptop AI và laptop gaming giảm giá trong tháng 10. Ảnh: TIỂU MINH

Ở nhóm laptop AI, các sản phẩm được trang bị chip Intel Core Ultra thế hệ mới được khá nhiều người lựa chọn. Đơn cử như Asus Vivobook S16 OLED, hiện chỉ còn 24,49 triệu đồng (giảm hơn 5 triệu so với trước đó). Máy sở hữu màn hình OLED 16 inch độ sáng cao, RAM 16 GB và SSD 1 TB, phù hợp với người làm thiết kế hoặc sáng tạo nội dung cần độ chính xác màu sắc.

Tương tự, mẫu HP 15-fd1060TU Ultra 7 cũng được giảm còn 19,6 triệu đồng, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ và thời lượng pin dài hướng đến dân văn phòng. MSI Modern 15 H AI cũng giảm còn 19,49 triệu đồng, trang bị chip Ultra 7 255H và RAM 16 GB, đủ sức vận hành mượt các ứng dụng AI và xử lý dữ liệu lớn.

Có thể thấy, sự cạnh tranh giữa các hãng đã khiến giá laptop dùng chip AI giảm nhanh hơn dự kiến. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các tính năng AI cao cấp, vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp.

Laptop gaming ngày càng được ưa chuộng bởi khả năng vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí nặng. Ảnh: TIỂU MINH

Không chỉ laptop AI, nhóm laptop gaming cũng được giảm giá nhẹ, đặc biệt là các mẫu dùng GPU RTX và chip Intel Gen 13. Cụ thể, mẫu laptop HP Victus 15 và Asus Vivobook Gaming hiện đang giảm khoảng 3-5 triệu đồng so với giá niêm yết. Người dùng sẽ được tặng kèm SIM data miễn phí 3 tháng (6 GB/ngày), truy cập không giới hạn YouTube, Facebook, TikTok...

Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống FPT Shop cho biết laptop gaming hiện chiếm hơn 30% doanh số laptop hiệu năng cao trong quý III, và ngày càng được ưa chuộng bởi khả năng vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí nặng.

Bên cạnh đó, các mẫu MacBook của Apple cũng được điều chỉnh giá trong đợt này, cụ thể, MacBook Air 13 inch M4 hiện chỉ còn 25,59 triệu đồng tại TGDĐ. Tương tự, phiên bản MacBook Pro M4 cũng giảm gần 2 triệu đồng so với trước đó, đẩy mức giá hiện tại xuống còn 37,9 triệu đồng.

Giới chuyên gia nhận định, đây là thời điểm phù hợp để người dùng nâng cấp thiết bị khi giá linh kiện toàn cầu đang ổn định, trong khi các mẫu máy AI thế hệ mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở Việt Nam.

Nhiều mẫu MacBook cũng được giảm giá trong tháng 10. Ảnh: TIỂU MINH

3 mẫu smartphone pin lớn, giá rẻ đáng mua cuối năm 2025 (PLO)- Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên thời lượng sử dụng và mức giá dễ tiếp cận, nhiều hãng đã tung ra các mẫu máy smartphone pin lớn, sạc nhanh và thiết kế hiện đại.