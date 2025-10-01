Từ ngày 1-10-2025, 25 thủ tục hành chính bắt buộc phải làm online

(PLO)- Bắt đầu từ hôm nay (1-10-2025), các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên toàn quốc sẽ chính thức ngừng tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 25 thủ tục hành chính, chuyển hoàn toàn sang hình thức trực tuyến.

Danh sách 25 thủ tục hành chính thiết yếu phải làm online

Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 25 thủ tục hành chính thiết yếu bắt buộc phải thực hiện trực tuyến bao gồm:

- Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân

- Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân

- Đăng ký thường trú

- Đăng ký tạm trú

- Khai báo tạm vắng

- Thông báo lưu trú

- Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy

- Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)

- Đăng ký khai sinh

- Đăng ký khai tử

- Đăng ký kết hôn

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

- Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

- Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

- Liên thông đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

- Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí

- Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

- Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

- Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

- Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

- Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

Cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến theo các bước sau:

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc thông qua ứng dụng VNeID.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (tức là ứng dụng VNeID).

- Bước 3: Gõ vào khung tìm kiếm từ khóa thủ tục và chọn dịch vụ phù hợp.

- Bước 4: Trong trang mới hiện ra, bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn của hệ thống và nộp hồ sơ trực tuyến. Khi hoàn tất, người dùng sẽ được cung cấp một mã hồ sơ để theo dõi tiến độ, và thanh toán lệ phí theo yêu cầu.

25 thủ tục hành chính phải thực hiện online trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Để hỗ trợ người dân làm quen với dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng đã yêu cầu UBND các cấp tỉnh chỉ đạo các trung tâm hành chính công bố trí đủ phương tiện và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Đồng thời, các cơ quan sẽ tuyên truyền để người dân chủ động xác thực, tích hợp giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử VNeID. Việc triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình là một phần quan trọng trong Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trong các bài viết tiếp theo, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thực hiện từng thủ tục hành chính trong danh sách trên ngay tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

