Apple đã bỏ xa các hãng điện thoại Android về điều này

Vào ngày 15-9, Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26 cho tất cả các mẫu iPhone đủ điều kiện. Đến cuối tháng, công ty tiếp tục tung ra bản vá iOS 26.0.1 nhằm khắc phục các lỗi nhỏ, và cải thiện tính ổn định hệ thống. Nếu chưa sẵn sàng hoặc không thích giao diện mới, người dùng có thể chọn bản cập nhật iOS 18.7 hoặc 18.7.1 như một lựa chọn thay thế.

Chiến lược này tiếp tục thể hiện thông điệp quen thuộc của Apple, ưu tiên quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Trong khi đó, dù Android ngày càng siết chặt tiêu chuẩn bảo mật, nhưng hệ sinh thái mở của nền tảng này khiến việc phát hành bản vá vẫn phụ thuộc nhiều vào các nhà sản xuất.

Samsung (thương hiệu chiếm thị phần Android lớn nhất) hiện đang thử nghiệm giao diện One UI 8.5 dựa trên Android 16. Tuy nhiên, tiến độ cập nhật của hãng vẫn chậm hơn so với Pixel của Google. Ngay cả bản vá tháng 10 cũng chưa đến tay toàn bộ người dùng, trong khi Apple đã hoàn tất hai đợt cập nhật lớn chỉ trong 14 ngày.

Google là nhà sản xuất duy nhất kiểm soát cả phần cứng lẫn phần mềm Android, tương tự như Apple với iPhone. Do đó, các thiết bị Pixel luôn là nhóm được cập nhật đầu tiên và sớm tiếp cận những tính năng AI hay bảo mật mới. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ StatCounter, thị phần Pixel toàn cầu vẫn chỉ chiếm chưa đến 3%, quá nhỏ để tạo ra sự chuyển dịch lớn trong hệ sinh thái Android.

Giới chuyên gia nhận định, nếu bạn bỏ ra hơn 1.500 USD cho một chiếc smartphone, khả năng cập nhật nhanh là yếu tố không thể bỏ qua. Một bản vá bảo mật được phát hành trễ vài tuần có thể khiến hàng triệu người dùng dễ gặp nguy cơ bị tấn công. Apple hiểu điều đó, và hãng đang cải tiến cách phát hành bản vá theo hướng “tự động - im lặng - tức thời”.

Theo 9to5Mac, bản cập nhật sắp tới iOS 26.1 sẽ tích hợp hệ thống Background Security Improvements, cho phép cài đặt các bản sửa lỗi khẩn cấp trong nền mà không cần khởi động lại thiết bị, thay cho cơ chế Rapid Security Responses trước đây. Điều này giúp iPhone luôn ở trạng thái bảo mật cao nhất, gần như ngay khi lỗ hổng được phát hiện.

Trong khi đó, Android 16 mới được Google phát hành cho Pixel vào tháng 6 và dự kiến phải đến cuối tháng 10, người dùng Galaxy mới bắt đầu nhận được bản cập nhật tương tự. Khoảng cách hơn 4 tháng này đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai hệ sinh thái.

Mặc dù vậy, Google đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách bằng cách thiết lập lịch trình cập nhật Android mới, tập trung vào 4 đợt phát hành lớn mỗi năm, xen kẽ với các bản vá bảo mật. Cách làm này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà sản xuất như Samsung, Xiaomi hay OnePlus chủ động hơn trong việc triển khai phần mềm.

